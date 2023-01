Viajar a Brasil: cuáles son las recomendaciones para evitar la diarrea

“Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no hay agua y jabón disponibles, usar un desinfectante de manos a base de alcohol y lavar las manos con agua y jabón tan pronto como estén disponibles”, son algunas recomendaciones que nos remiten a un par de años, en los tiempos del COVID-19 y la cuarentena. Sin embargo, estas sugerencias, por parte del gobierno argentino, cobran nuevamente validez para los turistas que viajaran a Brasil.

El país carioca está sufriendo una epidemia gastrointestinal (diarrea) que miles de turistas de todo el mundo han sido víctimas circunstanciales. La ciudad costera más afectada es Florianópolis, uno de los destinos más elegidos por los argentinos. Hasta ahora, según estadísticas locales, en once días se reportaron 1250 casos. El gobierno argentino presentó una serie de recomendaciones sanitarias para evitar elevar el número de ciudadanos afectados que eligieron vacacionar en el sur del territorio verde— amárelo.

Usar agua filtrada, tratada o hervida, y evitar el consumo de agua de la canilla o grifo, ya que en algunos lugares puede no ser segura para beber, preparar alimentos, hacer hielo, cocinar o cepillarse los dientes. En lo posible, no consumir bebidas con hielo que no se sepa cómo fue elaborado. Evitar tomar directamente de las latas o botellas, las superficie de las mismas puede estar contaminada. Deben limpiarse y secarse antes de beber o servir en un vaso.

Siguiendo las recomendaciones sanitarias alimenticias, evitar el consumo de alimentos más allá de la fecha de caducidad, incluso si se observan en buen estado. También no consumir alimentos en mal estado, con olor, color o sabor alterados, ni el consumo de alimentos en puestos de venta callejera. Prescindir el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, sobre todo los alimentos de origen animal, especialmente huevos, carnes, pescados y mariscos, deben estar bien cocidos.

Consumir productos lácteos solo que estén pasteurizados. Guardar adecuadamente los alimentos antes de colocarlos en la heladera. No mezclar alimentos cocidos con crudos. Evitar el consumo de ensaladas; verduras crudas y frutas crudas sin pelar. Al realizar la preparación de vegetales, desinfectar frutas, verduras y hortalizas, diluir una cucharada de lavandina en un litro de agua durante 15 minutos y lavar después con agua corriente. Enjuagar y desinfectar las superficies y utensilios utilizados en la preparación de alimentos.

Finalmente, en lo referente a las salidas a las playas, se pide ser prudente en evitar bañarse en aguas de playa señalizadas como contaminadas, ya que los gérmenes que causan enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cutáneas, auditivas, oculares, etc., pueden transmitirse a través del agua recreativa contaminada.

por R.N.