Artic Monkeys: el regreso de Alex Turner y los chicos malos del indie rock

Artic Monkeys, los creadores de clásicos del indie rock como “I Bet You Look Good On The Dancefloor” y “Fluorescent Adolescent”, iniciaran su nueva gira mundial en Turquía. Presentándose en la ciudad de Estambul, la banda británica capitaneada por Alex Turner, continuará su performance por Hungría, Suiza, Francia y España. También se espera el lanzamiento de su nuevo disco programado para este año.

Su último álbum “Tranquility Base Hotel & Casino” de 2018 tuvo una recepción crítica, teniendo en cuenta que el público estaba más acostumbrado a las guitarras y los sonidos rockeros de la banda oriunda de Sheffield. Sin embargo, el nuevo trabajo de Artic Monkeys es uno de lo mas esperado a estrenarse en 2022.

En cuanto a recitales en el país, Artic Monkeys confirmo su participación en los escenarios porteños en el marco del Primavera Sound Buenos Aires. Compartirá cartel con Pixies, Jack White, Bjork, Interpol y Cat Power, en la primera edición del festival a realizarse el 12 y 13 de noviembre en el Parque de los Niños.

“Quiero decir: no volveremos a sonar como en ‘R U Mine?’ y todo aquello, con los riffs gruesos y demás. Pero hay riffs ahí dentro, y es un poco uptempo, pese a que no es algo ruidoso. ¡Es difícil de explicar!”, resumió Turner sobre el nuevo sonido.

por R.N.