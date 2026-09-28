Comienza Filba con Emmanuel Carrère y Claire Keegan como invitados especiales

Dos muy importantes visitas internacionales hacen de la edición 18 del Festival Internacional de Literatura (Filba) una de las más interesantes de su historia: Emmanuel Carrère y Claire Keegan serán las estrellas del 2026.

Carrère visitó la Argentina hace 11 años y vuelve ahora con un prestigio acrecentado por premios, críticas y ventas. Y algo muy valioso para un escritor: sus textos hacen punta en un género fundamental en las últimas dos décadas, la literatura de no-ficción.

La irlandesa Claire Keegan, tal vez menos leída entre nosotros, ganó popularidad cuando fueron llevadas al cine sus novelas “Tres luces” -como “ La niña quieta”, estuvo nominada al Oscar- y “Pequeñas cosas como esas” -la película tiene el mismo nombre-. Fue publicada en Argentina por Eterna Cadencia y traducida por Jorge Fondebrider. Además de novelas es una escritora exquisita de cuentos que transcurren en la Irlanda rural.

Junto con ellos una enorme cantidad de escritores nacionales participarán de presentaciones y charlas. Osvaldo Baigorria, Sofía de la Vega, Magalí Etchebarne, Olivia Gallo, Inés Garland, Silvina Giaganti, Leila Guerriero, Alejandra Kamiya, Carla Maliandi, Lucrecia Martel, Guillermo Martínez, Malena Pichot, Claudia Piñeiro, Camila Sosa Villada, Tamara Tenenbaum y Valeria Tentoni, son solo algunos de los autores que estarán presentes en el Festival.

También tendremos la oportunidad de conocer (y descubrir en muchos casos), a un grupo de escritores extranjeros invitados al evento con el apoyo de instituciones, editoriales y organismos internacionales. Aquí la lista: Lucía Lijtmaer, Uxue Alberdi, Lalo Barrubia, Isa Calderón, Mayte Gómez Molina, Sebastiano Mauri, Mafe Moscoso, Joca Reiners Terron, Verónica Stigger y Marie Vingtras.

El Festival se inaugura el 30 de septiembre y termina el 4 de octubre. Las actividades se desarrollarán en distintas sedes, pero Malba concentrará la mayoría. Gran parte de esas actividades son libres y gratuitas pero algunas requieren inscripción y en algunos pocos casos, el pago de un arancel. Carrère y Keegan estarán presentes en dos actividades abiertas al público en general, una arancelada y la otra, gratuita. Ambas requieren inscripción. Toda la información referente al evento, así como la agenda día por día se encuentra en su página web: filba.org.ar

Temas y charlas

“Habitat” es el tema central de esta edición de Filba y así lo presentan sus organizadores: “¿Cómo construimos un espacio que sea nuestro sin que deje de ser de todos? Habitar es una forma de anclar en un territorio y tejer con él una trama de sentidos, memorias y vínculos que nos permite reconocernos en lo que nos rodea. En las ciudades, las lógicas del mercado y la gentrificación entran en tensión con formas de arraigo que crecen por fuera de esas lógicas: comunidades que sostienen la memoria de un barrio, léxicos propios, rituales domésticos que resisten el desarraigo, territorios simbólicos que se construyen puertas adentro y también en la calle, en lo compartido”.

Una gran variedad de actividades que tienen como centro el libro, la escritura y el “habitat” de lectores y escritores se despliega de la mañana a la noche en la agenda de Filba. Talleres de escritura y de escucha, diálogos y paneles, recorridos, lecturas, noches de poesía y algo especial: “Pochi-Pochi”, un ejercicio biodramático liderado por Vivi Tellas y Rita Pauls, del que participarán escritores y actores (en Azotea, el sábado 3 a las 14, Av. Córdoba 543 4to piso, Ciudad de Buenos Aires).

Reiteramos: toda la información en la página web de Filba.