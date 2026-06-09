Libros: Cuatro títulos esenciales de no ficción

“Koljós” de Emmanuel Carrère. Anagrama, 448 pgs., $ 50.900.

La noticia de una visita próxima de Emmanuel Carrère a la Argentina reavivó el interés por su nueva novela, lanzada en abril en Argentina. Existe en los últimos años un gran consenso (algo difícil de alcanzar en el mundo literiario) acerca de la calidad del trabajo de este escritor francés de 68 años, autor de textos que ya son clásicos: “El adversario”, “De vidas ajenas”, “Limónov” y otros.

“Koljós”, tal vez su libro más personal, narra la historia de su familia, especialmente la de su madre, Hélène Carrère d'Encausse. Hélène fue un personaje del mundo de la política y la cultura francesas, historiadora destacada y la primera secretaria mujer de la Academia. Nacida en el seno de una familia rusa, la abuela de Emmanuel provenía de la aristocracia más antigua de Europa. Su abuelo, en cambio, era descendiente de burgueses georgianos. Ambos formaron parte del gran éxodo de la nobleza y la clase acomodada rusa posterior a la revolución y tuvieron que enfrentar las más duras condiciones de vida en Francia.

El padre de Emmanuel, Louis Carrère d'Encausse, era un francés típico. Un hombre humilde que vivió fascinado por el brillo de su mujer: su árbol genealógico, su inteligencia y su éxito profesional. Es su trabajo de archivo sobre la familia de Hélène el que le permitió al escritor recorrer minuciosamente la historia materna. Una biografía que es también el símbolo de un siglo atravesado por los desplazamientos, las guerras, las revoluciones y el exterminio. “La novela rusa”, el libro más disruptivo de Carrère, lo distanció de su madre al revelar el pasado colaboracionista de su abuelo. Aquí vuelve sobre este fantasma, una ausencia que su madre sufrió para siempre.

A lo largo de más de 400 páginas, la narración avanza con extremo detalle siguiendo la cronología de la vida familiar. El punto final es la muerte de sus padres, en 2023, con pocos meses de distancia. Carrère sabe matizar ese largo periplo (por momento, difícil de seguir) con idas y vueltas del pasado al presente, anécdotas felices y confesiones íntimas. El final (no vamos a contarlo) es absolutamente bello.

“Koljós” eran las granjas colectivas de producción agrícola en el mundo soviético. Para los Carrère, en cambio, la palabra nombraba la costumbre de dormir todos juntos en la cama de la madre. Una mujer que lo marcó, para bien y para mal, y fue la presencia más importante de su vida. Este libro es un amoroso homenaje a su historia.

“El periódico de la democracia” de Javier Cercas. Random House, 144 pgs., $ 29.999.

El último libro de Javier Cercas celebra el 50 aniversario del nacimiento del diario El País, tal vez el más importante de los periódicos en lengua española. El director de la publicación, Jan Martínez Ahrens, fue quien propuso a Cercas escribir este breve texto. El diario nació en 1976, poco después de terminada la dictadura, y tuvo su prueba de fuego con el intento de golpe de estado de 1981. Acusado de hacerle siempre el juego a la izquierda, El País creó un nuevo modo de hacer periodismo en tiempos de democracia. Con la pasión de siempre, Cercas cumple con creces el objetivo y traza un cuadro completo del aporte político y cultural del gran diario ibérico.

El desierto de nosotros mismos de Éric Sadin. Caja Negra, 280 pgs., $ 37.000.

El francés Éric Sadin es uno de los filósofos más influyentes de la actualidad. El sello Caja Negra ha publicado en castellano la mayor parte de su obra. Un pensador que denuncia sin descanso el avance de la tecnología sobre la creatividad humana y que ahora mira de cerca los efectos de la IA y los inútiles intentos de controlarla.

El desprecio de François Dubet. Siglo XXI, 136 pgs., $ 21.900.

Un libro anterior de Dubet, “La época de las pasiones tristes”, nos hizo reflexionar sobre los discursos de odio que alimentan a las ultra derechas. Aquí, de un modo similar, el sociólogo analiza los lazos del desprecio con el sentido de la injusticia. Un sentimiento que, a su manera, experimentan todo los miembros de las sociedades modernas.

Los más leídos

Ficción

1-

“El buen mal”

Samanta Schweblin

2-

“La paciente silenciosa”

Alex Michaelides

3-

“Antes de que se enfríe el café”

Toshikazu Kawaguchi

4-

“El prisionero del yerbatal”

Federico Andahazi

5-

“Tierra herida”

Gabriela Exilart

No ficción

1-

“Montoneros”

María O'Donnell

2-

“76”

Felipe Pigna

3-

“El hombre en busca de sentido”

Viktor Emil Frankl

4-

“Meditaciones”

Marco Aurelio

5-

“Hackea tu mente”

Millie Gianella Bourdieu

Fuente: Librerías Yenny y El Ateneo.