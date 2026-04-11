Libros: 5 novelas sobre duelos y pasiones

Cinco novelas para todos los gustos y los libros más vendidos de la semana de ficción y no ficción.

“Diario de un duelo” de Hugo Alas, Paradiso, 280 pgs., $ 28.000.

Rodolfo, protagonista de esta novela, se constituye como pedazos dispersos de un espejo incierto. Poco a poco, aflora su síntoma, más atenuado -por tanto, ya no tan molesto-, y la recurrencia de lo imprevisible, sorpresivo, es otra forma más del relato, ubicando la geografía en sueños. Así, lo onírico forma parte de un juego donde reemplaza al monólogo interior. También estamos ante un delirio controlado por la escritura. Recuerda al gran Ítalo Svevo, amigo de Joyce.

“Diario de un duelo” tiene tramos exasperantes, porque la lectura queda adherida al demonio recurrente de la incertidumbre postergada.Crónica de imposibilidades personales, interroga sobre qué hace al destino existencial una suma de acontecimientos muy lejos de la pátina con que la conciencia los disfraza para apaciguar reclamos íntimos. La trama expone esa indefensión del ser. (Por Omar Genovese)

“Despedidas” de Julian Barnes. Anagrama, 216 pgs., $ 38.000.

“Tengo ahora setenta y ocho años y este será definitivamente mi último libro, mi despedida oficial”, declara Julian Barnes, uno de los grandes escritores contemporáneos, en “Despedidas”. Autor de clásicos como “El loro de Flaubert” y “Niveles de vida”, encara en su trabajo final un tópico inevitablemente ligado a la edad: la muerte cercana y los adioses que nos impone.

Con un humor tan negro como inteligente, Barnes deambula por tópicos previsibles. Resumamos solo tres. Primero, los recuerdos. ¿Qué tipo de memoria querríamos experimentar en nuestros años finales?, se plantea aquí Barnes. Otro tópico: la última historia de amor. Él la describe a través del romance de dos amigos que se amaron en la juventud y se reencontraron 40 años después, para fracasar de la misma manera. Tercer tema: la propia enfermedad. En su caso, una forma de leucemia por la que debe someterse a duros tratamientos. Este es el momento más doloroso y, a la vez, más desopilante del libro.

Por si es verdad que “Despedidas” será el último Barnes que leamos, aconsejamos con énfasis no dejarlo pasar.

“Hong” de Gonzalo Maier. Eterna Cadencia, 88 pgs., $ 25.500.

Según Eterna Cadencia, el sello que acaba de editarlo en Argentina, Gonzalo Maier es una de las voces más originales de la literatura chilena actual. En “Hong”, el narrador se obsesiona con la obra de un director de cine coreano. Hong, tal su nombre, filma continuamente películas breves, de bajo presupuesto y en el aislamiento de la universidad. Y aunque confiesa que no siempre le divierte su cine, al narrador, escritor y profesor universitario, le da una excelente excusa para pensar su propio oficio. Compara sus reflexiones sobre Hong con las ideas de otros escritores (los argentinos Fabián Casas y Osvaldo Lamborghini entre ellos) y se plantea cuestiones como cuánto y cómo hay que producir y publicar. La frase “la brevedad no sólo es estética, sino algo parecido a la ética”, le calza como un guante a esta novela cortísima, ligera y sencilla de seguir aunque sus ideas sean “pretenciosas”. Porque, según reflexiona Maier, si en el mundo no hubiera pretenciosos, no existiría casi nada.

“Cruces” de Violeta Gorodischer. FCE, 160 pgs. $ 24.000.

Gorodischer es periodista y autora de ensayos y ficción. La muerte es el tema de su nueva novela. La protagonista del libro es médica y está atravesada desde la infancia por historias que involucran fantasmas y tumbas. El relato se cuestiona los límites entre la realidad y lo sobrenatural y el modo en que el terror se entrelaza con la vida cotidiana.

“La mano del pintor” de María Luque. Sigilo, 192 pgs., $ 42.000.

En esta novela gráfica, la ilustradora María Luque cuenta la historia de su tatarabuelo, Teodosio Luque, que era médico. Enviado a la Guerra del Paraguay, tuvo como paciente a Cándido López a quien tuvo que amputarle la mano. A la memoria de los dos está dedicado este libro, y al impulso del arte, capaz de superar cualquier obstáculo.

Los más leídos

Ficción

1-

“Una casa sola”

Selva Almada

2-

“El otoño del huemul”

Gloria V. Casañas

3-

“Ojos de asesina”

Charlie Donlea

4-

“Mi nombre es Emilia del Valle”

Isabel Allende

5-

"La vegetariana"

Han Kang

No ficción

1-

“76”

Felipe Pigna

2-

“El método Briones”

Beltrán Briones

3-

“La soledad”

Gabriel Rolón

4-

“Montoneros”

María O'Donnell

5-

“Meditaciones”

Marco Aurelio

Fuente: Librerías Yenny y El Ateneo.