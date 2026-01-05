Libros: Guerra, política y crímenes en 4 obras de no ficción

“Ahora y en la hora” de Héctor Abad Faciolince. Alfaguara, 224 pgs., $ 34.999.

En una nota reciente con la agencia EFE, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince confesaba que “Ahora y en la hora” fue “un libro no previsto”, una historia que se vio “obligado a escribir” aunque “cuanto más lo escribía, más me enfermaba”.

El texto, recién publicado por Alfaguara en Argentina, relata su experiencia en Ucrania, en 2023; cuando dos misiles rusos cayeron sobre el restaurante en el que estaba cenando.

Abad Faciolince se hallaba en el país para presentar en la feria del libro de Kiev la traducción de su obra más aclamada, “El olvido que seremos”, recién traducida al ucraniano por una editorial muy pequeña. Un gesto generoso hacia sus jóvenes editoras lo animaron a embarcarse en este viaje, aunque su familia puso toda clase de objeciones. Las dudas tenían un asidero. Aunque el escritor no lo menciona en el libro, se sabe que poco tiempo antes le habían practicado una operación a corazón abierto de las que dejan temores y secuelas. Justamente, sus miedos forman parte de este libro: su reticencia a tomar riesgos innecesarios y su “cobardía” declarada se repiten en cada paso sobre territorio ucraniano.

La llegada a Kiev y la partida sucedieron sin inconvenientes. Pero su acompañante en la travesía, Sergio Jaramillo, diplomático colombiano y uno de los encargados durante el gobierno de Juan Manuel Santos de las negociaciones con las FARC; lo alentó a acompañarlo hasta el Donetsk, principal zona de enfrentamiento de la guerra. Jaramillo era el motor principal de una campaña en Latinoamérica de apoyo a Ucrania y le interesó llegar lo más cerca posible al frente de batalla. En la pequeña comitiva que integraban estaba la escritora local Victoria Amelina, única víctima fatal del grupo, alcanzada por los misiles rusos en Kramatorsk.

El libro narra paso a paso esta tragedia junto a una pormenorizada descripción del país y las circuntancias de la guerra. Pero la verdadera protagonista del relato es Amelina, activista ferviente de la causa de Ucrania, que quiso llegar al punto más caliente del conflicto porque al día siguiente partiría a Europa por un año.

Esta muerte injusta es el tema central de esta crónica de guerra, que el oficio del escritor colombiano transforman en una reflexión profunda sobre el impacto mal “anónimo y abstracto”, siempre fatal.

“El último Cónclave” de Gerard O'Connell y Elisabetta Piqué. Arpa, 280 pgs., $ 39.500.

Dos grandes vaticanistas escriben con el rigor del periodismo de actualidad, el día a día de un momento clave del papado: la muerte de Francisco el 21 de abril de 2025 y la asunción del nuevo Papa, León XIV, “la última sorpresa” de Bergoglio, como definen a este nombramiento los autores.

Los secretos del Cónclave que eligió a un sacerdote norteamericano residente en Perú son revelados por O'Connell y Piqué tal como circularon en el momento previo a la “fumata bianca”.

Un texto de gran interés para quienes quieran conocer detalles del final de Papa más amado por los argentinos y descubrir posibles senderos futuros para la iglesia católica.

“La hermana” de Liliana Viola. Anagrama, 208 pgs., $ 44.900.

Desde su perseverante búsqueda de los asesinos de María Soledad, Martha Pelloni se convirtió en una militante por los más débiles frente al poder de la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. La periodista Liliana Viola ganó el Premio Anagrama de Crónica por esta investigación sobre la figura de la monja. Según Caparrós, el libro está escrito con “decisión, honestidad y buena prosa”.

“Una espía en los archivos soviéticos” de Sheila Fitzpatrick. Siglo XXI, 328 pgs., $ 33.990.

Fitzpatrick es una de las mayores especialistas en la Rusia soviética y en este libro cuenta su estadía de estudios en la URSS, en plena guerra fría, recién salida de Oxford, “cuna de espías” para la inteligencia rusa. Un notable cuadro de época, narrado con humor e inteligencia hacen de este libro un hallazgo.

