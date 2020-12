El cineasta y escritor Jorge Coscia recibió el premio "Rosa de Cobre"

El premio Rosa de Cobre es una iniciativa que surgió desde la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en 2013. Su objetivo es reconocer a aquellos autores que han dejando un aporte significativo para la cultura nacional, sin embargo, su celebración estuvo pausada durante el Gobierno de Mauricio Macri y por eso este año tuvo una connotación especial. En esta nueva edición quien recibió el premio fue el cineasta y escritor Jorge Coscia, ex Secretario de Cultura de la Nación. "Uno es parte de una gran batalla cultural, de grandes encuentros y grandes diferencias que se abren y se cierran. Quiero que tengan más amor que odio; en este momento el odio es la clientela de los malos”, dijo el artista cuando recibió el homenaje frente al ministro de Cultura, Tristán Bauer.

El acto se realizó en el patio de entrada de la institución con las medidas sanitarias indicadas desde Nación. Además de Bauer, también estaba el director nacional de Coordinación Cultural de la BNMM, Guillermo David y también el creador del premio, el escritor, Carlos Bernatek. “Este reconocimiento me parece un acto de justicia. El rol del Estado en los procesos de desarrollo de las industrias culturales es muy importante. Estamos muy orgullosos de esta distinción y también estamos mirando, revisando y estudiando las políticas que Jorge llevó adelante para continuar ese mismo espíritu de justicia social e igualdad", reconoció el ministro de Cultura. Por su parte David, el anfitrión, agregó: “El sentido de este premio alude a esa dimensión donde con palabras hacemos cosas. La poesía es el arte más sublime de las palabras”.

Al momento de agarrar el micrófono, Jorge Coscia también esbozó un sentido discurso con el Rosa de Cobre en mano. "Esto es maravilloso porque es una de las utopías de Arlt. Me siento muy orgulloso de estar hoy aquí. Para mí es sorprendente porque uno no espera hacerse conocer cuando no responde a cierta corrección, y que ocurra de este modo me hace sentir muy halagado”, resaltó como forma de agradecimiento. Cabe destacar que más allá de sus trabajos cinematográficos y literarios, también es reconocido por su fuerte rol en la militancia política y por su cargo como secretario de Cultura entre 2009 y 2014.

En la década del '80, su película "Sentimientos: Mirta, de Liniers a Estambul", fue un éxito. Estaba protagonizada por la actriz Emilia Mazer y era una coproducción en conjunto con Guillermo Saura. Sin dudas uno de los films más recordados de Coscia. Sus otros largometrajes son "Chorros" (1987), "Cipayos" (la tercera invasión), de 1989; "El general y la fiebre" (1992), "Comix, cuentos de amor, de video y de muerte" (1995), "Canción desesperada" (1997) y "Luca vive" (2002). Su último trabajo fue "La palabra originaria" en 2019, un documental sobre las comunidades Wichí, Qom y Pilagá de la Provincia de Formosa.

No obstante, no solo es famoso por sus películas, sino también por sus libros. Entre ellos se destacan, La esperanza sitiada, La encrucijada del Bicentenario, Juan y Eva: el amor, el odio y la revolución y El bombardeo, entre otros.

Un premio agrietado. Carlos Bernatek, es el ideólogo del Rosa de Cobre que surgió hace siete años atrás, en diálogo con NOTICIAS, aseguró: "Lo pensé como un reconocimiento del Estado para aquellos que habían aportado sin esperar nada a cambio. Nos dimos el gusto para reconocer gente que estaba muy olvidada", agrega el escritor. Además, destaca que en sus inicios la idea era premiar a los grandes poetas del país, un género que si se quiere es de los más relegados de la cultura nacional. Sin embargo, esos planes se vieron opacados dos años después con la llegada del macrismo en 2015. "Con la presidencia de Mauricio Macri, todo esto pasó al olvido", sentencia el intelectual al medio.

Lo cierto es que en medio de la pandemia, Bernatek volvió a insistir en la realización de está ceremonia, cuyo nombre es en honor a Roberto Arlt por Los siete locos y Los lanzallamas -era un invento de uno de los protagonistas con el que intentaba ganarle al tiempo con un símbolo material de belleza eterna- y lo logró. "Fue una ceremonia muy linda y contamos con el apoyo de Tristán Bauer para poder realizarlo. Jorge Coscia estaba muy contento", revela.

En cuanto al futuro cercano en material cultural, asegura que hay mucho trabajo por hacer. "Veremos de qué modo podemos ir recuperando todo lo que hemos perdido con los años de Cambiemos. Es muy grave el olvido al que fue sometido todo el trabajo que se estaba desarrollando en la Biblioteca Nacional", finaliza.