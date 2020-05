El Teatro más querido por los argentinos cumple 60 años

Con las puertas cerradas y sin fecha probable de regreso a la actividad, el 25 de mayo, el Teatro San Martín cumple 60 años. Pieza clave de la cultura porteña y nacional, por sus escenarios pasaron los mejores actores, bailarines y dramaturgos de la Argentina y del mundo. También reconocido como monumento arquitectónico de la ciudad, el edificio diseñado por Mario Roberto Álvarez y Macedonio Ruiz, es uno de los más bellos de Buenos Aires, que tras un largo y complicado proceso de restauración, fue reinaugurado en mayo de 2017.

Fue justamente una gestión del actual director del Teatro, Jorge Telerman, cuando era Secretario de Cultura, en el año 2000; la que integró al San Martín en el Complejo Teatral Buenos Aires, junto a los teatros Presidente Alvear, Regio, De la Ribera y Sarmiento. La idea era crear una sinergia donde cada sala tuviera un perfil propio y una programación armónica con el resto.

Hoy el San Martín es la nave insignia dentro del conjunto de las salas oficiales de la ciudad, y mantiene intacto el estilo que le diera Kive Staiff, su director más famoso, desde la década del '70 y por más de 30 años: experimentación, espíritu contemporáneo, universalidad e inclusión.

Legado. “Mi vocación política y por la gestión pública ha sido muy generosamente retribuida. Pero la dirección del Complejo Teatral Buenos Aires, tiene para mí un valor muy particular. Y el Teatro San Martín es esencial en mi interés por la gestión -cuenta el actual director, Jorge Telerman-. Cuando Horacio Rodríguez Larreta me propuso asumir el cargo, lo sentí como algo muy particular por lo que el lugar comporta para mí. De hecho, la idea de crear el Complejo Teatral, surgió a través de una acción que hicimos con mi amigo Kive Staiff, cuando yo era Secretario de Cultura y él, director del Teatro”.

Justamente, la isla increíble de arte y libertad que supo crear Staiff en el San Martín durante la dictadura, fue tan importante en la formación de la juventud de esa época, que para la generación que hoy tiene más de 60 años, el Teatro es uno de los lugares con mayor peso simbólico en la ciudad.

Pero también gracias a Staiff y quienes continuaron su labor, los artistas de todas las disciplinas encontraron en el San Martín una fuente de inspiración constante, basada en la enorme calidad del arte que pasó y pasa por sus tres salas principales (Martín Coronado, Casacuberta y Cunill Cabanellas), la sala cinematográfica Leopoldo Lugones y el Hall Alfredo Alcón, donde se realizan conciertos, performances, encuentros de baile y música y donde también puede visitarse la Fotogalería.

En un texto que está difudiendo el Teatro a propósito de su sesenta aniversario, se consigna una lista resumida de artistas internacionales que visitaron sus escenarios: Pina Bausch y Susanne Linke de Alemania, el grupo Scot y la Escuela Hosho de Teatro Noh del Japón, el Théâtre National de la Colline de Francia dirigido por Jorge Lavelli, Dario Fo y Franca Rame de Italia, la Lionel Hampton Jazz Band, la compañía de Jennifer Muller de los Estados Unidos, el Teatro Máximo Gorki de Leningrado, la Comèdie-Française, el Shakespeare Globe Theatre de Inglaterra, la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España y muchísimos elencos y artistas más.

Entre las grandes figuras nacionales que hicieron una carrera en sus salas, es imposible olvidar a Alfredo Alcón, María Rosa Gallo, Miguel Ligero, Ernesto Bianco, Alejandra Boero, Juan Carlos Gené, Walter Santa Ana, Roberto Carnaghi, Juana Hidalgo, Osvaldo Terranova, Elena Tasisto, Alejandro Urdapilleta, Aldo Braga, Lautaro Murúa, Onofre Lovero y Tina Serrano, entre tantos otros.

Además, dentro de sus instalaciones funcionan y se forman dos compañías estables: el Ballet Contemporáneo y el Grupo de Titiriteros que hoy tienen más de 40 años de existencia.

“De las muchísimas cosas que me marcaron y que ví en el San Martín está Pina Bausch, el director polaco Tadeusz Kantor, 'Historia de un caballo' por el Teatro de Georgia y el 'Hamlet' de Alcón -recuerda Telerman-. Es que todos los días son grandes al frente del Teatro. Cuando se llenan las salas, cuando hay un estreno, cuando empezamos a diseñar un proyecto, cuando aparece una idea. Pero, si tengo que elegir, sin duda elegiría ese día de mayo de 2017 cuando después de dos años de muy intensos y eficaces trabajos se reabrió el edificio. Ese día, para los miles de mujeres y hombres que estaban en la calle Corrientes será una de las grandes celebraciones que recordaremos por siempre”.

Obras. Conectado con el teatro, un edificio anexo con frente sobre la calle Sarmiento, inaugurado en 1970, dio espacio al llamado Centro Cultural San Martín, que días pasados celebró su aniversario número 50. A partir del triunfo de Alfonsín, “el Cultural” (como se lo llama familiarmente) se transformó en una usina de arte experimental en disciplinas como el cine, las artes visuales, la literatura y el teatro. Hoy el grueso de su producción está volcado al streaming, al igual que el material más reciente del Teatro San Martín. La plataforma Cultura en casa es el sitio desde donde disfrutar de esta programación gratuita.

¿Cómo será el futuro post pandemia para el San Martín? “Creo que viviremos tiempos muy distintos y esa transición será muy dolorosa para los amantes del teatro y de las actividades culturales -dice Telerman-. Pero desde hace miles de años las mujeres y los hombres se las ingenian para encontrar la manera de crear y mostrar sus creaciones. Ya estamos encontrando formas, a través de las redes. El teatro nos resistió a todos, aún en los peores momentos de la historia. Hay allí una forma de expresión que es casi constitutiva de la condición humana”.

Para celebrar sus 60 años, el Teatro planea funciones por streaming de sus obras más icónicas: el “Hamlet” de Alfredo Alcón dirigido por Omar Grasso en el año 1980, el “Galileo Galilei” de 1984 con dirección de Jaime Kogan y protagonizado por Walter Santa Ana, “Copenhage” de Michael Frayn dirigida por Carlos Gandolfo, con la actuación de Juan Carlos Gené, Alberto Segado y Alicia Berdaxagar, del año 2002; entre varias otras. También se podrá ver una selección de las películas más importantes que se proyectaron en la sala Leopoldo Lugones desde su inauguración en 1967.

Hasta que podamos sentarnos en las butacas de la Martín Coronado o deambular por el magnífico hall del Teatro sobre la calle Corrientes, nos toca festejar en la intimidad de nuestras casas el pasado, el presente y el futuro de uno de los espacios culturales más amados por los argentinos.