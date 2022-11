Fado en Buenos Aires: el regreso de Mariza y la música portuguesa

Regresa a Buenos Aires la edición del prestigioso Festival de Fado que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner, con entrada libre y gratuita. En esta decimosegunda entrega se dará el retorno a nuestros escenarios de la cantante portuguesa Mariza, la estrella del fado actual, quien repasará su nuevo disco “Mariza Canta Amália” (homenaje a la legendaria Amália Rodrigues), junto a sus grandes éxitos.

La artista, con veinte años de trayectoria y más de treinta discos de platino alcanzados, es una de las más grandes exponentes del fado, gracias a éxitos como “Gente da minha terra”, “Cavaleiro monge” y “Meu fado". La cantante se ha presentado a lo largo de su carrera en el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, la Ópera de Sidney, la Alte Oper de Frankfurt y el Teatro Albéniz de Madrid, por mencionar sólo algunos prestigiosos escenarios.

Nominada en dos ocasiones para los Grammy Latinos, la vocalista también ha incursionado en la actuación al ser una de las estrellas principales de la película “Fados” (2007), del realizador español Carlos Saura, así como protagonista del documental “Mariza and the History of Fado”, producido por el crítico musical Simon Broughton. Antes del concierto de Mariza, en la jornada del sábado 26 en el CCK, habrá una conferencia de David Ferreira, autor de numerosos cursos sobre la Historia de la música popular portuguesa.

Por otra parte, Buba Espinho, uno de los mejores exponentes del fado, que pasó por las más icónicas casas de fado de Lisboa y proyecta una carrera internacional, llega a Buenos Aires como parte del festival internacional.

Pese a su juventud, Buba Espinho cuenta ya con una larga trayectoria musical, que empezó con el cante, donde formó parte de varios grupos, como los Adiafa, A Moda Mãe y Os Bubedanas. Un largo camino que lo termino consagrando ganador de la legendaria Grande Noite do Fado. En la actualidad, el cantante es una de las más esperadas promesas de la nueva generación de fadistas.

Los últimos invitados lo componen el dúo integrado en la voz de Camané y el piano de Mário Laginha: dos artistas que encarnan el espíritu mismo de los barrios de Lisboa, que han tocado juntos en diversas ocasiones y han establecido una complicidad musical que se pondrá de manifiesto en el mismo escenario.

La dupla interpretará los temas de "Aqui está-se sossegado", un proyecto artístico con el cual obtuvieron una nominación al Grammy Latino y que incluye veinte temas, entre fados extraídos del canon tradicional, temas del repertorio de Camané y composiciones inéditas de Mário Laginha.

En su doceava edición, el festival“Fado y el Mar” busca promover el arte y la lengua portuguesa a través de 13 países de Europa, Asia, África, y Latinoamérica, con artistas, conferencias, películas y exposiciones representativas de la cultura lusitana.