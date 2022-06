Florencia Canale: “Escribo sobre mujeres angustiadas”

La sala Alfonsina Storni estaba colmada de público en su mayoría femenino. Florencia Canale, autora de once exitosos obras, habló de sus novelas, de cómo construye a sus personajes y cómo recrea los contextos históricos.

La historia de Camila O’ Gorman, la protagonista de su última novela, “Pecadora”, se popularizó en 1984. En ese año se estrenó la película “Camila”, dirigida por María Luisa Bemberg y protagonizada por Susú Pecoraro y el español Imanol Arias. Canale en su libro de 384 páginas profundiza y muestra aspectos que no fueron revelados en la pantalla del cine. Su texto profundiza sobre el trágico final de una historia de amor y pasión censurada en siglo XIX.

Noticias: En “Pecadora” se advierte a una mujer rebelde y que “redobla la apuesta”. Teniendo en cuenta el contexto actual, ¿ante qué se rebelaría Camila O’ Gorman?

Florencia Canale: Se rebelaría contra las estructuras. Por supuesto supongo que no hubiera sido fusilada por eso (ndr: cuando el rosismo descubrió el romance con cura la mandó a fusilar), por desafiar el statu quo, pero se rebelaría contra las imposiciones, contra las opresiones, y estaría buscando su libertad. Y lo haría a su modo, de manera silenciosa. Su modo fue silencioso, no hubiera buscado la libertad a los gritos, como se hace ahora, a las pataletas, como niños caprichosos y abyectos, sino realmente como se busca, como se encuentra la libertad: en silencio.

Noticias: ¿Qué motiva cada historia y cómo se va gestando su proceso de creación?

Canale: Cada historia la elijo porque sus personajes son contradictorios, repletos de clarososcuros. Donde esté la necesidad de que sea como el camino del héroe o la heroína, repleto de obstáculos. Las vidas lisas no me interesan, mí me interesa la pasión, pues la pasión en general es abismal y entonces propone situaciones límite, caídas y reposicioness En todos mis libros hay personajes dominados por pasiones, por la desmesura, por el desborde y decimonónicas.

Noticias: ¿Dimensiona lo que genera en los lectores?

Canale: No, no sé si soy consciente. Si lo que me sucede es que atiendo mucho lo que les pasa a los lectores con mis novelas. Me interesa el intercambio, me interesa escuchar lo que tienen para contarme, para decirme, sobre todo en esta última novela, tal vez porque es la última, no lo sé, pero últimamente esta novela ha conmovido mucho a los lectores, y nos hemos emocionado juntos.

Noticias: ¿Cómo describe su estilo de escritura?

Canale: No sé. Mi estilo es preciso, es desmesurado (risas). Yo escribo sobre la desmesura, pero es un estilo muy trabajado, no es un ejercicio automático, es muy pensado, muy detallista, obsesivo.

Noticias: ¿En sus investigaciones previas a cada libro encuentra un patrón o conducta que se repite especialmente en los personajes femeninos?

Canale: No sé si conducta, pero seguramente hay una línea del tiempo. En general me ha tocado escribir sobre mujeres, mujeres en fuga, que han encontrado esa fuga el poder de respirar. A veces era todo bastante opresivo, sin entender demasiado que había alternativas. Recordemos que estamos hablando del siglo XIX, entonces esto era inaudito, impensado, pero seguramente es sobre mujeres angustiadas. La angustia es el patrón común, mujeres buscando una salida, algunas pudieron y otras no, pero todas eran desafiantes a su modo.

Noticias: ¿Fue su profesión de periodista la plataforma a partir de la cual la lanza hacia las historias que escribe?

Canale: El periodismo -yo hice periodismo gráfico- me parece que fue como una suerte de laboratorio en cuanto al ejercicio de la escritura. Sí, seguramente tiene que ver.

*Guillermina Rizzo es alumna de la Escuela de Comunicación de Perfil.