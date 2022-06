El boom de los libros en los jóvenes

Los jóvenes y la literatura están más cerca que nunca. Es un hecho que fueron ellos los grandes protagonistas en la Feria Nacional del Libro en su 46° edición. Muchos participaron bajo los roles tradicionales de escritores o lectores, pero otros se han incorporado a nuevas categorías de la mano de las redes sociales como Booktubers, Booktokers, Bookstagrammers, entre otros. Ellos fueron parte del “Encuentro Internacional de Bookfluencers”.

Este nuevo fenómeno se ha ido expandiendo en la juventud. ¿Qué son? Se denomina “Bookfluencers” a todos aquellos creadores de contenido en redes sociales (Instagram, Tik Tok, y Youtube, entre otras) sobre libros. Muchas de sus actividades consisten en recomendar y calificar diferentes lecturas a sus seguidores.

En la última edición de la Feria hubo un evento sobre esta nueva modalidad. En este encuentro se hicieron diversas actividades como juegos, debates y firmas de libros, donde estuvieron invitados tanto autores juveniles como influencers. Entre ellos se destacaron Anto Romano, Naty Beroiz y Sofía Mascaró, Dewars Bracho, Mariela Fernández, Calu Dente y Karen Fernández.

Pero todo esto se debe a una persona que ya es conocida por muchos entre los jóvenes. Es Cristina Alemany, la presidenta de la Comisión de Actividades Juveniles de la Fundación “El Libro”, que desde 2015 es parte de la organización de la Feria.

Noticias: ¿Qué piensa sobre los jóvenes y la literatura en la actualidad?

Cristina Alemany: Para algunos es una moda a primera vista. Ven un libro del estilo de “Harry Potter”, “Crepúsculo”, “Percy Jackson”, o “Los juegos del hambre” y después se enamoran de la literatura y siguen leyendo. En otros casos, a algunos nos gusta la lectura como actividad hasta que damos con el libro que nos toca alguna fibra del alma y ahí se empieza. Yo creo que el chico que entra a la lectura no sale. Empieza a aprender, conocer y darse el gusto, entonces sigue leyendo siempre dentro de sus preferencias. Los jóvenes y la lectura en este momento están de romance, es realmente excepcional, sobre todo después de la pandemia, que no había mucho para hacer y se volcaron mucho más a leer.

Noticias: ¿Hay un aumento de gente pre pandemia?

Alemany: Sí, tal cual. Están llegando las primeras cifras y nosotros pensamos que se superaron todas a comparación de otros años, que vinieron más de un millón doscientas mil personas, que se vendió más también, hubo más gente dando vueltas por todos lados pero las ventas también aumentaron: hay más lectores, bookfluencers, más escritores. La pandemia creo que favoreció un poco la introspección, la lectura y la escritura, así que esperamos cifras finales que creemos que se superó a antes. Sobre todo porque en la movida juvenil consultamos mucho con los chicos, y había entre un treinta y cinco y cuarenta por ciento que nos decían que era la primera vez que venían a la Feria y participaban de las actividades. Al mismo tiempo los chicos de años anteriores siguieron viniendo, lo que quiere decir que necesariamente en lo juvenil hubo un aumento, que se notó. Hicimos casi una docena de actividades con salas llenas.

Noticias: ¿Qué objetivo piensa que es el principal de la Feria?

Alemany: La Feria del Libro es una manera espectacular de facilitar la lectura, de promover la lectura, y difundirlos en un solo lugar a gente de todo el país. A su vez, busca que se tome contacto con los libros y los autores, que aunque ahora están al alcance del teléfono y les podes mandar un email, creo que es impagable eso de tener al autor y hacerle una pregunta cara a cara o abrazarlos y sacarse una foto cuando te firma un ejemplar. A mí me parece que es una fiesta editorial, donde están todas las partes: está el lector, el autor, el editor, el distribuidor y mucho periodismo, estamos todos los que hacemos algo en el mundo del libro y celebramos que leemos.

Noticias: ¿Qué representan los Bookfluencers en la nueva era?

Alemany: Son importantísimos para las cuatro plataformas que tenemos en este momento en blogs, Youtube, Instagram y Tik Tok, creo que todo el trabajo que hacen se está entrecruzando un poco entre redes y es increíble, sobre todo para el público juvenil, que muchas veces no consume medios tradicionales. Así que los bookfluencers son facilitadores de lectura y le hacen conocer a muchos chicos los libros que hay que están especialmente destinados a ellos y les muestran que leer es divertido, que te abre todo un mundo, que te hace compañía y que también te hace sociabilizar con otros chicos que leen.

Noticias: ¿Qué piensa del evento del Bookfluencers? ¿Qué representa para usted que haya llegado a ser el evento más largo de la Feria?

Alemany: Es el evento que más me gusta y es el evento más largo por necesidad. Cuando comenzó duraba una hora y media y nos dimos cuenta que no servía para nada, quedaba muy corto para las miles de personas que había. Fuimos de a poco agarrándole la mano al formato y entonces dijimos “bueno, para que no se queden con ganas de más hacemos un evento que dura varias horas”. Así que se organizó que esas dos horas y media o más sean destinadas a hablar con los paneles sobre diversos temas. Después vienen los sorteos, se pone música en las firmas, y todo eso lleva mucho tiempo.

Este año el encuentro duró hasta casi la medianoche, que es por la necesidad que marca el público y los bookfluencers. A lo mejor en el futuro con las nuevas redes el evento tiene que durar todo un día. Lo importante es que esto no se renueva sino que crece.

*Nanu Corletto estudia en la Escuela de Comunicación de Perfil.

por Nanu Corletto*