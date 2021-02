Holocausto: cuando la memoria es usada políticamente

Es el libro del momento. Se llama “El monstruo de la memoria” y su autor es Yishai Sarid, un abogado y escritor israelí, cuya literatura casi no ha circulado en la Argentina. La novela, elegida como uno de los libros del 2020 por The New York Times, plantea como tema el lugar que ocupa un hecho histórico traumático como el Holocausto en la constitución de una identidad nacional y cómo el recuerdo puede ser utilizado políticamente.

El personaje principal de la historia es un guía en los campos de concentración nazis de Polonia, que escribe una larga carta al presidente de Yad Vashem, la organización israelí dedicada a la preservación de la memoria de la Shoah. Empleado por esta institución, el guía acompaña a estudiantes y funcionarios de Israel a recorrer los distintos campos de exterminio, al tiempo que prepara una tesis doctoral sobre la maquinaria de la muerte nazi. A lo largo de la novela, el personaje sufre una transformación interior que lo lleva a cuestionarse su trabajo, el interés de los visitantes y hasta el modo en que las víctimas son borradas de la escena, en favor de una fascinación con los soldados alemanes.

Desde Israel, Yishai Sarid contestó las preguntas de NOTICIAS sobre “El monstruo de la memoria”.

Noticias: ¿Cómo nació la idea de este libro?

Yishai Sarid: La memoria del Holocausto ocupa una parte importante de mi mente, como la de muchos judíos. El nombre de mi familia, Sarid, quiere decir “restos” en hebreo. Mi abuelo eligió ese nombre después del Holocausto porque él era el único que quedaba de su familia. Los demás fueron asesinados en Europa. En 2015 hice un viaje a Polonia y visité los lugares en los que se encontraban los campos de exterminio. Cuando regresé, ya tenía la historia en mente.

Noticias: ¿Sintió miedo de abordar un tema tan esencial para su país y en el que se inspiraron importantes obras de arte, películas y libros?

Sarid: Miedo no, pero no quería inventar una ficción sobre el Holocausto, prefería observar la influencia que tenía sobre la actualidad. Traté de ser muy preciso en cuanto a los hechos históricos y realizé una profunda investigación. Las partes ficcionales ocurren en el presente, están basadas en los viajes a Polonia que realizan los estudiantes secundarios de Israel y que son en cierto modo un rito de pasaje para la juventud. Sabía que ciertas zonas del libro serían controversiales, pero eso no me detuvo.

Noticias: En la novela usted habla de la atracción que siente la gente por los soldados nazis. ¿Por qué resulta tan interesante?

Sarid: En la guerra, los alemanes cumplieron la fantasía de muchos: actuar sin conciencia ni moral y usar la violencia sin límites. Vemos ese deseo en los movimientos neofascistas alrededor del mundo.

Noticias: ¿Por qué el guía de su novela pierde el control de su vida?

Sarid: Cuando visité los campos de exterminio en 2015, volví emocionalmente devastado. Por ser padre y tener una familia, era terrible para mí pensar en lo que sucedió allí. Pero más terrible fue el pensamiento de que podía suceder de nuevo, porque era muy fácil. El guía atraviesa esta experiencia cada día, por meses y años y el horror se vuelve demasiado para él. Empieza a escuchar las voces de las víctimas, el horror empieza a ser muy real. Su mente se llena de preguntas y pensamientos difíciles y no los pude callar.

Noticias: En su libro puede leerse una sátira del uso político de la Shoah, incluso como inspiración de las guerras de hoy.

Sarid: Yo escribí sobre el modo en que la memoria es manipulada. Por ejemplo, para mostrar cuán fuertes somos hoy y alentar el militarismo, en conexión con la memoria del Holocausto. Es importante para los judíos sentir que ya no están indefensos y que Israel es un estado fuerte. Pero no debemos transformar esto en una “victoria”. La tragedia del Holocausto es terrible, las heridas todavía están abiertas, por lo tanto allí no hay victoria, aun cuando hoy seamos fuertes e independientes.

Noticias: ¿Cuál siente que es hoy el principal interés de la gente en la Shoah?

Sarid: En Israel, la Shoah tiene aún mucha influencia en nuestras vidas y probablemente la tendrá para siempre. Sin embargo, fuera de Israel y para los no judíos, creo que el tiempo pasó y el Holocausto se transformó en una historia vieja, en especial para la gente joven. Sin embargo, el antisemitismo está creciendo, también el racismo y el nacionalismo, en todo el mundo. Por eso es tan importante explicar las lecciones de la Shoah para el presente y el futuro.

Noticias: Mucha gente ha condenado el uso turístico de los campos de exterminio. ¿Cuál es su opinión?

Sarid: Creo que es importante ver los lugares donde tuvo lugar la Shoah y tratar de explicar por qué no debe suceder de nuevo. Pero esa explicación debe estar acompañada del conocimiento del proceso que llevó las cosas hasta allí. Debemos también recordar y conmemorar a las millones de vidas que fueron exterminadas, gente que tenía amigos, profesiones y amores. Debemos contar sus historias, no solo como colectivo, sino también sus historias individuales y eso es algo que se perdió en los campos de concentración.