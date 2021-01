Floral Zu: "Japón desde mi bicicleta"

"Japón desde mi bicicleta" es un libro sobre Japón, que surgió del asombro que me causó visitar por primera vez en mi vida un país oriental. Muchas cosas se me tornaron enigmáticas, difíciles de decodificar para mi estructura y educación occidental (y latina). Así, a través de mi lente fotográfico fui intentando descifrar ese enigma, ponerlo en formas y colores, tratando de aprehenderlo en lo que es mi lenguaje: el visual.

En las imágenes que conforman el libro recorro las diferentes ciudades que visité: Tokio, Kioto, Hiroshima, Nara, Kamakura. También tiene capítulos dedicados al exuberante otoño japonés, a los animales mitológicos que protegen los santuarios, al origen de la leyenda del gato de la suerte, el “Maneki-Neko”, y varias cosas más que me sorprendieron y maravillaron durante mi visita a tierra nippona.

Podría describir a Japón como un universo de contrastes, que van desde los ocres y tonos suaves y calmos de los templos milenarios, hasta los vibrantes cromas de los centros neurálgicos de los populosos y populares barrios de Tokio con sus neones y estridencias sonoras. Desde los sonidos agudos de las máquinas robotizadas y juegos de última generación, a los silencios puros, hondos y límpidos de los espacios que invitan a la meditación en la calma de los escenarios naturales. Japón es sorprendente y algo de todo ello intenté captar en las páginas de mi libro.

Un libro multimedia

En este libro le propongo al lector recrear un viaje al Japón a través de las fotografías, de algunos textos, de un glosarios de palabras japonesas explicadas, y también a través de los sonidos e imágenes en movimiento, pues incluí muchos links a videos para acercar un poco más de Japón a quien lee el libro. Estos videos, a los cuales se llega a través de un códigos QR, proponen eso: Una vivencia que expanda al libro y acerque al lector un poco más a Japón.

Este libro es de edición independiente, un proyecto autogestado. Una decisión que me da libertad creativa, presupuestaria y de logística. Un modo de asegurarme que lo que intento decir a través de mis imágenes, se correspondan con el formato y calidad con que fueron concebidas. Busco que mis imágenes sean accesibles en el amplio sentido, que no se queden reservadas a un público entendido en arte únicamente, y la modalidad de autogestión me asegura también hacerlo accesible en cuanto a los costos para que pueda llegar a quien quiera disfrutarlo. Así el canal de venta exclusivo que decidí tenga mi libro es a través de mi página web: Floralzu.com

Instagram: @floral_zu_photo

Facebook: Floral Zu Photo

por Floral Zu, fotógrafa