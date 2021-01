El libro del momento sobre la memoria monstruosa de la Shoah

Es el libro del momento. Se llama “El monstruo de la memoria” y su autor es Yishai Sarid, un abogado y escritor israelí, cuya literatura casi no ha circulado en la Argentina. La novela, elegida como uno de los libros del 2020 por The New York Times, plantea como tema el lugar que ocupa un hecho histórico traumático como el Holocausto, en la constitución de una Nación, y como el recuerdo puede volverse mecánico o ser utilizado políticamente, sin honrar en verdad a las víctimas del horror. En pocas palabras, advierte que la memoria se puede convertir en un mecanismo monstruoso.

El personaje principal de la historia es un guía de los campos de concentración nazis en Polonia, que escribe una larga carta al presidente de Yad Vashem, la organización israelí dedicada a la educación y preservación de la memoria de la Shoah. Empleado por esta institución, el guía acompaña a estudiantes y funcionarios israelíes a recorrer los distintos campos, al tiempo que prepara una tesis doctoral sobre la maquinaria de la muerte nazi. A lo largo de la novela, el personaje sufre una transformación interior que lo lleva a cuestionarse su trabajo, el interés de los visitantes y hasta el modo en que las víctimas son borradas de la escena en favor de una fascinación por el horror y sus perpetradores.

“Debemos recordar y conmemorar los millones de vidas que han sido exterminadas allí, gente que tenia familia, amigos, profesiones y amores. Debemos contar sus historias, no solo como colectivo, sino también sus historias individuales y eso es algo que se pierde en los campos de concentración”, declaró Sarid a NOTICIAS.

La novela recorre desde el presente el peor capítulo de la historia del siglo XX, en una reflexión que se concentra en la comunidad judía, pero sirve como metáfora para cualquier sociedad que haya atravesado una situación de violencia y muerte de naturaleza similar.

“En Israel, la Shoah tiene aún mucha influencia en nuestras vidas, y probablemente la tendrá para siempre. Sin embargo, fuera de Israel y para los no judíos, creo que el tiempo pasó y el Holocausto ser transformó en una historia vieja, especialmente para la gente joven. Ello nos ven la relevancia para sus vidas. Sin embargo, el antisemitismo está creciendo, también el racismo y el nacionalismo, en todo el mundo, porque la gente olvida cómo terminó la historia en el pasado. Por eso es tan importante enseñar y hablar acerca de la Shoah y explicar sus lecciones para el presente y el futuro”, reflexiona Sarid.