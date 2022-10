La última historia de Almudena Grandes

El mundo de las letras se conmovió hace un año cuando se conoció la noticia de la muerte de Almudena Grandes. En medio del duelo general que provocó la pandemia, la desaparición, a los 61 años, de una autora tan querida por colegas y lectores, provocó una tristeza muy especial. Tan solo un tiempo antes, la escritora había contado en una columna del diario El País, que tenía cáncer. El desenlace fue rápido, pero le dio tiempo de escribir una última novela.

Ese texto acaba de publicarse en España y el mes próximo llega a las librerías argentinas, editado por el sello Tusquets. El título del libro es “Todo va a mejorar”. Se trata de una distopía que imagina a España en un futuro próximo, gobernada por el partido “Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya!”, un experimento político comandado por un empresario que va a terminar muy mal.

“Por un lado, el libro recoge una tentación populista de cargarse las instituciones y a los políticos. Por el otro, también sirve de llamada de atención a esas instituciones para recordar que, si se apartan de la gente, pueden ser derribadas en cualquier momento", señaló en la presentación del libro, hace unos días, el escritor Luis García Montero, esposo de la escritora y actual director del Instituto Cervantes.

A él le tocó un papel especial en la redacción final de la obra, cuyo último capítulo quedó inconcluso. “Almudena comenzó a tomar notas el 1 de abril de 2020 y el 20 de septiembre recibió la mala noticia del cáncer en un reconocimiento médico. Lo que iba a ser un período de preparación de la novela se convirtió en una especie de tabla con la que aferrarse a la vida frente a la enfermedad -contó García Montero durante el lanzamiento de la novela-. Estuvo redactando hasta unas semanas antes de su fallecimiento, cuando fuimos comprendiendo que no había salida y cada día estaba un poco peor. Se quedó en el último capítulo y ya en una conversación me dijo que no tenía fuerzas y veía el final: me hizo unas sugerencias de cómo acabar y yo no he querido hacer literatura ni imaginar, sino seguir sus indicaciones".

En diciembre, se publicará también en la Argentina, “Un año y tres meses”, el libro de poemas que escribió García Montero mientras acompañaba los últimos momentos de vida de su mujer.

Los libros de Almudena

Entre nosotros, “El corazón helado” (2007) es su novela más leída y la que inauguró una nueva etapa en la narrativa de la escritora, donde ahonda en la guerra civil y el franquismo. Con esta temática escribió 5 libros reunidos bajo el nombre “Episodios de una guerra interminable”. Pero el éxito que la volvió famosa de la noche a la mañana fue “Las edades de Lulú” de 1989, que como muchas de sus otras novelas, fue llevada al cine.

Según declaró su esposo, después de “Todo va a mejorar” no habrá “nada más que leer” de Almudena. Otra mala noticia para los lectores que la admiran y la siguen desde hace más de 30 años.