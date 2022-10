“Un día haciendo dibujitos logro fama internacional, nominaciones entre los países y traducciones en 12 idiomas. Entonces mi madre me dice: '¿Y cuándo vas a pintar?'. Yo le digo: 'No pinto cuadros, yo hago dibujitos chiquititos en las revistas'. '¿Nunca vas a exponer en una galería de arte?', me preguntó. En estos días caminando por estos pasillos y viendo esas enormes salas dedicadas a mi trabajo, digo: ¡Polaca, ojalá que veas un poco!”, declaró Maitena al público del Centro Cultural Kirchner.

Maitena Burundarena desarrolló en más de tres décadas de labor una intensa reflexión acerca del universo femenino en la contemporaneidad. La exposición remite a esa enorme mirada que la consagró como la gran impulsora del humor con perspectiva feminista. La muestra “Maitena. Las mujeres de mi vida”, con curaduría de Liliana Viola y diseño de montaje de Alejandro Ros, son un reflejo de la obra visual de la artista que se puede recorrer de miércoles a domingos, de 14 a 20 hs.

Con entrada libre y gratuita, es la primera exposición retrospectiva de la historietista, ícono de la cultura argentina y referente ineludible del humor gráfico latinoamericano. En la inauguración estuvo presente el ministro de Cultura, Tristán Bauer y, la coordinadora de Planificación y Programación del Centro Cultural Kirchner, Liliana Piñeiro.

“Maitena propuso que Lili Viola, que integra el equipo del Kirchner, fuera su curadora, que hizo un trabajo increíble. Así empezó este desafío que era lograr también una muestra retrospectiva, dando cuenta de toda su producción y generando instalaciones para entrar a su mundo pero no desplegando sus libros. Ustedes van a ver que van a entrar al mundo Maitena", aclaró la titular del CCK.

Antes del acto inaugural, Maitena realizó una visita guiada especial para la prensa, recorriendo las salas “Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas peligrosas”, y el espacio “En ropa interior” dedicado a mostrar los elementos que forman parte de su producción: bocetos, anotaciones previas y la réplica de su mesa de trabajo.

También reconoció el apoyo del público a lo largo de su trayectoria: “Mis lectoras fueron supermujeres de mi vida, todas porque gracias a ellas pasó todo eso que pasó. Gracias a que ellas se sentían identificadas, se reían, y esa ida y vuelta entre ellas y yo hizo que yo me animara a contar cada vez más cosas hasta que me animé a contarlo todo”.