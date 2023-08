Pablo Farrés, la renovación de la ficción argentina

Pablo Farrés es seudónimo de Pablo Ferrarese. Nació en 1974, es Licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y ejerce la docencia de la materia. En 2011 comenzó a publicar novelas con “El punto idiota” (Pánico el Pánico), a la que siguió “Literatura Argentina” (2012, Pánico el Pánico; con nueva edición en 2020 a cargo de Nudista). En 2013 publicó “El Reglamento” (Letra Viva) y “El Desmadre” (Pánico el Pánico). A partir de 2017 publica en Nudista (Río Tercero, Córdoba), con la inédita “Mi pequeña guerra inútil”; a la que siguieron la ya mencionada nueva edición y las inéditas “Las pasiones alegres” (2020), “El libro del buen olvido” (2021), “Las series infinitas” (2022) y la reciente, en dos tomos separados que se venden juntos: “El país de los sueños”.

Este año, y por segunda vez, una novela suya es finalista del premio literario Fundación Medifé-Filba, se trata de “Las series infinitas” con más de 630 páginas. En sí, la totalidad de lo publicado hasta la fecha supera las 2300, prolífica tarea, desafío para cualquier escritor y que respalda con un estilo que puede jactarse de lo siguiente: cada libro -como cada página-, se sostiene por sí mismo.

No solo cautiva al lector en la vorágine de lo narrado (en velocidades que a veces rozan la adrenalina de la adicción lectora), también lo conduce hacia un universo donde la imaginación ejecuta una estructura laberíntica en la que se entrecruzan distintos géneros. Ensayo, relato testimonial, reflexión introspectiva, teoría filosófica y de arte, crítica literaria y sociológica, análisis político, etología, y un largo etcétera donde asoma la fantasía de personajes por demás indivisibles, singulares y alucinados.

El ensayista y novelista Agustín Conde De Boeck ubica a “Las series infinitas” entre las obras de Thomas Pynchon, William Burroughs, Osvaldo Lamborghini, Alberto Laiseca, Mario Levrero, Philip K. Dick, Mark Z. Danielewski y Nick Land. Pero la obra de Farrés es más vasta, también refiere a Stanisław Lem, Juan Jacobo Bajarlía, Witold Gombrowicz, Edgar Allan Poe, Joseph Conrad y Anthony Burgess. Tal vez polígrafo, Farrés es la dispersión caótica de una Babel que expulsó al bibliotecario por inútil, porque la nueva forma de desordenar la literatura es su escritura.

¿Pero qué significa esta serie de libros en nuestra cultura? De existir un ethos argentino, o comportamiento común del grupo de individuos que conforman la sociedad argentina, estas novelas vienen a instalar la certeza del desastre, la devastación, del campo arrasado tanto por el malentendido como por los mitos apócrifos que alimentan la tristeza nativa, que ya superó a la del tango. ¿Pesimismo? No, al contrario, una lucidez abrumadora. Que también da lugar para la sonrisa cómplice donde ya no podemos reír, y la indignación íntima, donde ya no hay lágrimas para llorar.

Cualquiera de estas novelas puede ser leída como la primera y también como la última, como pase mágico del tiempo. Ninguna contiene desperdicio, al contrario, son pura simiente para el pensamiento.