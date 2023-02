Steve McCurry: cómo es la muestra en La Rural

La exhibición dedicada al fotógrafo Steve McCurry, curada por Biba Giacchet, descubrirá y viajará por el universo fotográfico del reconocido retratista. Con más de 100 fotografías de gran formato, la muestra presenta sus imágenes más icónicas, como el legendario retrato que realizó a la niña afgana Sharbat Gula en 1984 y que fue una de las portadas más emblemáticas de la revista National Geographic en 1985.

El recorrido por la obra de Steve Mc Curry ICONS en La Rural estrenó el pasado 15 de febrero y estará en exhibición hasta el 19 de marzo, de 14 a 21 hs, en el Pabellón Frers de la Rural (la entrada se encuentra al valor de 3.500 pesos), Y presenta una de las retrospectivas más completas del famoso fotoperiodista y que retrata espacios y contextos disímiles e impactantes. De Afganistán a la India, del sudeste asiático a África, de Cuba a Estados Unidos o de Brasil a Italia, conforman un fascinante repertorio de imágenes en las que el elemento humano siempre es el protagonista.

“La mayoría de mis imágenes se basan en las personas. Busco el momento inesperado, el momento en el que la esencia del alma se asoma, la experiencia reflejada en la cara de una persona, una persona atrapada en un paisaje de guerra que podemos llamar la condición humana”, confesó el autor en sus primeras entrevistas.

El artista de la luz, con 72 años, obtuvo varias distinciones a lo largo de su carrera, como la medalla de oro Robert Capa y un Premio Emmy. Su acercamiento al arte de la imagen fija, se inició siendo un joven estudiante, al cursar cinematografía, en la Universidad de Pensilvania. Pero al egresar, se inclinó en la producción fotográfica analógica, realizando sus primeras experiencias del rubro en la India.

Su producción más reconocida, en el campo profesional, comenzó con la cobertura gráfica de la invasión soviética a Afganistán. En la guerra, McCurry recurrió a creativos trucos para registrar los acontecimientos y, al mismo tiempo, pasar desapercibido en medio del conflicto. En la actualidad, es uno de los pocos fotógrafos que todavía recurren al uso de material compuesto por película fílmica.

Su corresponsalía asiática, que incluyo la cobertura de los conflictos en Irán, Camboya, Líbano y el Golfo; fue publicado en las ediciones impresas de The New York times, TIME y Paris Match. Esta labor fue reconocida al formar parte de la prestigiosa Agencia Magnum y ser uno de los fotógrafos más asiduos y referenciales de National Geographic. McCurry aparece retratado en el documental televisivo “The fase of Human Condition” realizado por el galardonado cineasta francés Denis Delestrac.

La fotografía denominada “La niña afgana” fue considerada como “la más reconocida” de National Geographic. La imagen fue ampliamente utilizada en campañas de comunicación de Amnisty International, concientizando las consecuencias de la guerra y el sufrimiento al que fueron sometidos mujeres y niños en los conflictos armados. La identidad de la menor retratada fue desconocida por más de 15 años, hasta que un equipo periodístico pudo localizar a la mujer. En la actualidad, Sharbat Gula, de 50 años, reside en Italia con sus hijos tras la caída de Kabul en manos de los talibanes en 2021.