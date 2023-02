Pablo Neruda: ¿el poeta chileno fue envenenado?

“Neruda fue asesinado”, declaró Rodolfo Reyes, abogado y sobrino del autor de “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” a los medios. Segun el abogado, el supuesto crimen se cometió a traves de la bacteria del botulismo inyectada en el cuerpo del poeta chileno. Reyes también afirma que la bacteria, hallada en sus restos, estaba en el cuerpo en el momento de la muerte.

El sobrino de Pablo Neruda aseguró que el panel internacional de expertos que analizó la bacteria Clostridium botulinum, encontrada en el cuerpo del escritor en 2017, determinó que su origen era endógeno. Esa conclusión de los peritos, adelantada por Reyes a la agencia de noticias española Efe, confirmaría la tesis de la querella del Partido Comunista de Chile, según la cual el poeta murió envenenado.

“Esto es lo que estábamos esperando, porque el panel de 2017 ya había encontrado Clostridium botulinum. Pero no se sabía si era endógeno o exógeno. O sea, si era interno o externo. Y ahora se comprobó que era endógeno y que fue inyectado o colocado”, declaró el familiar. Y agregó: “Lo puedo decir porque conozco los informes. Lo digo yo, como abogado y sobrino, con mucha responsabilidad, porque la jueza no lo puede señalar todavía, pues ella tiene que tener toda la información”.

El reconocido premio Nobel murió el 23 de septiembre de 1973 en la clínica Santa María de Santiago, 12 días después del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, que derrocó al presidente Salvador Allende, ue enterrado en la Isla Negra. Durante 40 años, la causa oficial de su muerte fue el cáncer de próstata con metástasis que padecía. Eso hasta que su exchófer, Manuel Araya, señaló que fue envenenado, testimonio que fue la base de la querella ante la justicia que presentó el Partido Comunista de Chile en los últimos tiempos.

Hasta el momento, el sobrino de Neruda solo ha dado detalles sobre los resultados de las pruebas periciales realizadas por el panel de expertos internacionales, pero se entregará un informe completo a la jueza Paola Plaza. El plazo ha sido pospuesto ya dos veces en lo que va de mes.

El 4 de febrero tuvo que cancelarse porque uno de los peritos, el bioquímico chileno Romilio Espejo, no pudo sumarse a causa de los incendios forestales que afectan el sur del país. La segunda fecha de entrega había sido fijada para dos días después, el 6 del mismo mes. Esa vez la jueza informó de que los especialistas no llegaron a un consenso.

Según los especialistas de la causa, la información aportada por los expertos no es vinculante para la decisión judicial que debe tomar la magistrada. Sin embargo, a partir de marzo, la jueza Plaza deberá evaluar las pruebas científicas y determinar judicialmente si hubo o no intervención de terceros. En ese aspecto, los rumores y fuentes no confirmadas, sobre la ultima pericia, admiten el hecho de haber sido envenenado.

Este es el tercer panel que se conforma en torno al caso de la muerte Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (nombre real del escritor). El primero se reunió en 2013 y confirmó que su muerte fue por el cáncer de próstata con metástasis que padecía desde 1969. El segundo grupo fue el que encontró la bacteria Clostridium botulinum en un molar del poeta. El último grupo de especialistas es el que ha estado dedicado desde fines de enero a determinar si el origen de esa sustancia era endógeno o exógeno.

Este tercer panel lo integran científicos de Canadá, México, El Salvador, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Chile. Sumado a dos laboratorios, uno de Canadá y otro de Dinamarca, que han realizado las pruebas del caso. El expediente lleva más de 10 años de investigación y, por el año en que falleció el poeta, 1973, su causa se encuentra bajo el antiguo sistema de justicia chileno que, a diferencia del que rige desde 2005, todavía tiene bajo secreto de sumario sus expedientes, al igual que los de cientos de casos de violaciones durante la dictadura de Augusto Pinochet.