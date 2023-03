Tenían colgado un cuadro de 800.000 euros y no lo sabían

"El abogado del pueblo”, fechado entre 1615 – 1617, es una composición original del artista, nacido en Bruselas, Pieter Brueghel “el Joven”. La familia propietaria de la pintura, desde 1900, tenía la obra colgada en un muro detrás de la puerta. Si bien es reconocido el cuadro realizado por el pintor flamenco, su procedencia y como llego a la residencia familiar del norte de Francia, sigue siendo un misterio.

La pintura del artista del siglo XVII, descrita como “excepcional”, se subastará en París a finales de este mes. La obra, que mide 112 cm de alto y 184 cm de ancho, y está valorada en hasta 800.000 euros, es una versión de "L'Avocat du village", un tema que Brueghel reprodujo hasta 90 veces y que se cree que fue pintado entre 1615 y 1617.

Malo de Lussac, especialista de la Casa de Subastas Daguerre Val de Loire, que encontró la pintura durante una visita de estimación solicitada por la familia, que desea permanecer en el anonimato, dijo que apenas podía creer lo que había encontrado. “En la familia era conocido como 'el Brueghel' pero no tenían idea de que era real. Pensaron que era una copia; solo un poco de decoración que no valía mucho”, afirmo De Lussac al periódico británico The Guardian.

“Cuando lo enviamos a Alemania para la verificación de expertos que confirmaron que era un Brueghel y entendieron la importancia de lo que tenían, nos pidieron que les tomáramos una fotografía frente al cuadro con el que habían vivido todos esos años. Fue a la vez divertido y conmovedor. Es uno de esos hallazgos únicos que ocurren una vez en la carrera. Es una pintura muy inusual en términos de tamaño y el hecho de que está en condiciones excepcionalmente buenas”, detalló el experto al medio inglés.

Pieter Brueghel “el Joven” era el hijo mayor del pintor renacentista holandés y flamenco del siglo XVI Pieter Bruegel “el Viejo”. Su hermano menor, Jan Brueghel, también fue pintor. El artista “redescubierto” pintó paisajes, temas religiosos, incluidas varias representaciones del infierno, escenas de pueblos y flores, pero también fue un prolífico copiador de las obras más populares de su padre.

El cuadro “El Abogado del Pueblo”, a veces conocido como “La Oficina del Recaudador de Impuestos”, “La Oficina del Notario”, “El Pago del Diezmo” o “El Abogado de los Casos Malos”, es una de sus composiciones originales y muestra una escena caótica con los aldeanos haciendo cola en las oficinas del abogado, muchos de ellos con regalos que incluyen huevos y aves de corral.