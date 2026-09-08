Video insólito: a Francis Mallmann se le quemó su plato gourmet

Ni siquiera uno de los cocineros más prestigiosos del mundo pudo escapar a un accidente de cocina. Francis Mallmann, el chef nacido en Acassuso que construyó una carrera internacional alrededor del dominio del fuego, se convirtió inesperadamente en protagonista de uno de los videos virales del fin de semana cuando un panqueque cocinado sobre las brasas terminó completamente quemado frente a cámara. El episodio, que rápidamente se multiplicó en X, Instagram, TikTok y Reddit, mostró al cocinero intentando rescatar la preparación con humor mientras miles de usuarios ironizaban sobre el inesperado "blooper" del hombre que hizo de la cocina a fuego abierto su sello personal.

La escena ocurrió durante una grabación difundida en las redes sociales, donde Mallmann preparaba uno de sus clásicos postres de fuego: un enorme panqueque cocinado en una plancha de hierro colocada directamente sobre un lecho de brasas. La receta, inspirada en una de las preparaciones que suele servir en sus programas de televisión, incluía una masa de panqueque de gran tamaño cocinada al fuego de leña junto con otros ingredientes, en una reinterpretación de un plato tradicional elaborado completamente sobre las llamas. Mientras mostraba el proceso de cocción, el chef levantó la preparación para exhibir la cara que estaba apoyada sobre la plancha y descubrió que el calor había sido mucho más intenso de lo previsto. La superficie de la elaboración apareció con amplias zonas completamente negras y carbonizadas, muy lejos del dorado uniforme que buscaba conseguir.

Lejos de ocultar el error, Mallmann reaccionó con una sonrisa y una frase que terminó convirtiéndose en tendencia. Al observar el resultado comentó, entre risas: "Se me quemó un poquito", una expresión que fue repetida miles de veces por usuarios en redes sociales acompañando capturas del video y memes sobre el episodio. El propio cocinero continuó manipulando la preparación y mostró el resto del panqueque, aunque el contraste entre el centro dorado y los bordes completamente quemados terminó de convertir la escena en un fenómeno viral.

Las imágenes sorprendieron especialmente porque Mallmann es considerado uno de los máximos referentes de la cocina a fuego en el mundo. Desde hace más de tres décadas desarrolló una identidad gastronómica basada en distintas técnicas de cocción con brasas, hierro fundido, rescoldo, hornos de barro, infiernillos y cruces patagónicas. Su trabajo fue reconocido internacionalmente, protagonizó un episodio de Chef's Table de Netflix y construyó una reputación precisamente alrededor del control del fuego como herramienta culinaria. Por eso el accidente fue recibido con una mezcla de sorpresa y humor por parte de sus seguidores.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato y convirtieron el nombre del chef en tendencia. También aparecieron cientos de memes comparando el panqueque carbonizado con carbón vegetal, discos de vinilo, piedras volcánicas y hasta con una "obra de arte contemporánea". Otros usuarios defendieron al cocinero y señalaron que "si a Mallmann se le puede quemar un panqueque, le puede pasar a cualquiera", mientras muchos destacaron que el chef decidió publicar el error en lugar de editarlo o descartarlo.

La viralización tuvo además un componente irónico porque uno de los postres más famosos de Francis Mallmann es justamente el panqueque de dulce de leche quemado a la pala, una receta emblemática de su cocina en la que el azúcar y la manteca se caramelizan deliberadamente sobre el fuego hasta lograr un sabor tostado muy intenso. Esa preparación aparece en varios de sus libros, en programas de El Gourmet y forma parte del menú de algunos de sus restaurantes. En esta oportunidad, sin embargo, el fuego dejó de ser un recurso gastronómico y terminó convirtiéndose en el protagonista del blooper.