Renovarse es bailar

Que muchos artistas tuvieron que reinventarse durante este pandémico 2020 no es novedad, y tampoco lo es que el cambio del escenario a la pantalla de los dispositivos electrónicos obligó a todos a buscar nuevos lenguajes. La innovación en una actividad principalmente visual como la danza fue y sigue siendo central: Merce Cunningham y John Cage hubieran enloquecido de felicidad hace seis décadas si hubieran tenido los instrumentos tecnológicos de hoy día. No se trata ya del registro fiel de una obra o una función para su posterior emisión, sino de trabajar la imagen incorporando una multidimensionalidad, un sentido abarcativo del espacio que guía el ojo del espectador hacia aquello que habitualmente no puede percibir.

Veinte años como integrante del American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York, le han dado al argentino Herman Cornejo la experiencia suficiente para abrir un nuevo camino en este sentido con su compañía Dancelive. “Esto es solo el comienzo” dice Cornejo con respecto a este proyecto, que rondaba su mente desde hace tiempo y que hoy promete otras entregas, siempre ‘on line’. La idea es mostrar el detrás de escena, los ensayos, la creación de las coreografías, desde una óptica novedosa planteada con un concepto cinematográfico. Para eso contó con la colaboración del realizador Steven Sebring, que utilizó tecnología de avanzada como captura de 360°, realidad virtual y realidad cinematográfica, incluyendo al espectador en una visión inmersiva y vertiginosa. El sucesivo cambio del color al blanco y negro fue todo un acierto.

La primera obra fue un potente ‘pas de deux’ creado por el canadiense Joshua Beamish, donde Cornejo se lució con su ‘partenaire’ invitada Skylar Brandt. La bailarina, nombrada ‘principal dancer’ del ABT en septiembre de 2020, se plegó con destreza a los desafíos de la coreografía y a la experimentada labor del argentino.

Luego de una breve conversación de los bailarines con Sebring y Beamish volvió la danza, esta vez bajo la forma de un solo que Herman creó sobre la ‘Rapsodia en blue’ de Gershwin. Y allí las manos mágicas de Horacio Lavandera se unieron a la propuesta para rendir homenaje al compositor neoyorkino y firmar esta magnífica versión para piano solo.

Reflejando el espíritu cosmopolita de la ciudad, en la coreografía de Cornejo hubo influencias orientales, modernas reminiscencias de Zorba, homenajes a la espontaneidad de Gene Kelly, y guiños a Michael Bennett (‘A chorus line’) y Jerome Robbins, todo en clave actual. Con zapatillas deportivas, remera y jeans, esta brillante primera figura de la danza mundial se desdobló en múltiples personalidades, tantas como las caras de esa multifacética Gran Manzana que lleva la danza en sus entrañas y que está más viva que nunca.

Calificación: *****