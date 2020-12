*** Si hay algo difícil de definir es la belleza, y más aún, el concepto de belleza en el arte. Intentarlo desde la óptica de la danza y la música es lo que se propusieron los organizadores de este espectáculo, que contó con la participación de Carlos Casella y su banda, Compagnia Zappala Danza (Catania), DanceHausPiu-Centro Nazionale di Produzione della Danza (Milán), Balletto di Roma (Roma), Compañía Mash Up (Buenos Aires).

Luego de veinticuatro minutos de propaganda turística, que nos paseó por toda la belleza de la geografía de la península itálica, el peruano Carlos Casella rompió el hielo desde el escenario del Coliseo con “La pluma”, una canción de su autoría. Mejor coreógrafo que cantante, Casella es un intérprete correcto pero no impactante, seguro pero no sorprendente. Seguidos por una excelente dirección de cámaras que aprovechó inteligentemente trasluces y perspectivas, los bailarines de Mash Up protagonizaron una vistosa intervención coreográfica por todo el teatro, baños incluidos.

Varios integrantes de las compañías extranjeras (¿por qué no los argentinos?) fueron invitados a dar su concepto de belleza, y Elisabetta Riva, carismática directora del Coliseo, condujo a continuación un extenso segmento donde ella, Casella y la coreógrafa Roxana Grinstein conversaron sobre el tema de la velada. La belleza es energía, sentenció el coreógrafo y cantante, y tras ese término se encolumnaron otros como vibración, empatía, conciencia, comunicación de una extrañeza. Para Grinstein, el secreto radica en provocar la magia, que el bailar “no tenga costo”: “hay que aprender la técnica, dominarla y luego olvidarla”, sentenció.

La voz de Casella con “En tu pelo” de Javier Solís tendió el puente que llenó de bailarines el Porto di Catania, la sede de la DanceHausPiu en Milán, distintas locaciones romanas (Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Coliseo, Terrazza del Pincio, Colle Palatina), para el gran final de un espectáculo interesante, pero con muchas palabras y poca danza.