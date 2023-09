AFA ID: la polémica por el nuevo proyecto VIP de la Selección

El próximo jueves 7 de septiembre, la Selección Argentina debutará ante Ecuador por las eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial de 2026. El partido comenzará a las 21 horas y será en el Estadio Más Monumental, el icónico hogar de River Plate y la selección desde hace mucho años, que en el último tiempo sufrió remodelaciones para mejorar su capacidad, que a dia de hoy llego a 84,567 personas.

Si bien parece ser un comienzo de eliminatorias normal, lo cierto es que lo nuevo se encuentra en la manera en que fueron adquiridas varias de las entradas para el partido. El miércoles 30 de agosto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunció un proyecto muy llamativo e importante no solo para ahora, sino para el futuro más próximo: AFA ID. Esta plataforma propone una especie de asociación con la selección, a través de planes que, según el nivel comprado, incluyen diferentes beneficios, algo así como pagar la cuota de un club, pero con el equipo nacional. Y en algunos casos, demasiado oneroso.

En la conferencia de prensa previa al inicio de las eliminatorias, le preguntaron al mismísimo Lionel Scaloni, el DT de la Selección, por el oneroso precio de las entradas. "Yo tuve que comprar nueve, así que imaginate..." dijo. Y completó: "Las pago, claro, ¿cómo no las voy a pagar? Después, si querés, te muestro el recibo".

Scaloni dijo que gastó "900 mil y algo...". "Me cuesta mucho, como a todos. Pero yo no soy nadie como para poner el precio de las entradas. Si fuera por mí, que la gente vaya gratis. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto", concluyó el entrenador.

La edad de bronce (plata y oro).

El proyecto propone 3 tipos de asociación, 3 tipos de cuotas las cuales presentan tanto precios diferentes, como beneficios y cupos distintos. La venta de entradas de partidos de local de la scaloneta, seguirán siendo a través de Deportick (www.deportick.com), pero habrá una cantidad de entradas reservadas a los usuarios de AFA ID.

Para conseguir la asociación, se debe ingresar a www.portal.afa.com.ar y registrarse. Bronce, plata y oro son los nombres de los 3 tipos de suscripción: El pack Bronce cuesta 24.000 pesos (en un solo pago y debe renovarse de manera anual), incluye la prioridad en la compra de entradas (se compran aparte, el valor del pack no incluye la entrada en sí). Estas van desde 19.000 pesos hasta los 89.000 pesos (San Martin y Belgrano Media), así como también prioridad en las preventas de las nuevas camisetas de la selección, además de un carnet digital, participación en sorteos de diferente índole y una Newsletter con contenido exclusivo del plantel.

A diferencia del paquete bronce, tanto el plan plata como oro tiene una vigencia hasta 2026, y el costo supera el millón y medio de pesos. En primera instancia, el Socio Plata cuesta un total de 1,9 millones de pesos y tiene como uno de los grandes beneficios, la obtención de una platea preferencial para todos los partidos, la cual ,en caso de no poder asistir, puede ser liberada y conseguir una devolución monetaria. Otra característica es el Fast Pass, que significa la entrada rápida al estadio a través de accesos exclusivos, sin necesidad de ticket físico y solo con el Documento Nacional de Identidad (DNI). La otra diferencia con el socio anterior es la prioridad, sin garantía y con cupos limitados, de acceder a entradas para la Copa América 2024 (que ocurrirá en Estados Unidos) y del próximo Mundial. Incluye los mismos beneficios del bronce (Newsletter, sorteos y prioridad de camisetas) pero en este caso, también se agrega la entrega de un carnet físico plateado, con un kit de bienvenida.

Para finalizar, el Socio Oro, el más caro y el que más polémica género de este proyecto. Tiene un costo de 4.9 millones de pesos (todos estos packs son válidos para una sola persona, no incluyen familiares y los menores también deberán tener uno) y la gran diferencia con el anterior, es que este si ofrece y garantiza un cupo para la compra de entradas para los próximos eventos de la seleccion, entradas que deberán ser adquiridas en un plazo limitado de tiempo que se anunciara cuando falte menos para las competencias. Más allá de eso, el Socio Oro tiene los mismos beneficios que el plata, cambiando el carnet plateado por un dorado y poco más.

Los precios y detalles de los Socios de AFA ID

Este nuevo proyecto así como aclamado, también fue visto con muy malos ojos por muchas personas dentro del ambiente deportivo, tildando a la AFA de oportunista por querer aprovechar la euforia post mundial para conseguir más dinero. Lo cierto es que si bien el plan tiene como objetivo durar muchos años más, este no quita la posibilidad de adquirir entradas para partidos o para el mundial a aquellos que no estén asociados, simplemente pone un porcentaje de entradas para aquellas personas que puedan y quieran adherirse a los planes.

Otro de los objetivos de AFA con AFA ID es asegurar que la gran mayoría de los hinchas presentes sean argentinos ( o al menos teniendo la nacionalidad), ya que el DNI es requisito obligatorio. En el caso de los menores a 16 años, estos pueden adquirir los planes, siempre y cuando posean una declaración de su padre/madre/tutor avalando la compra.

La meta está en generar una especie de relación más real entre el hincha y la selección, lo cual la mayoría de veces se da entre hincha y su equipo debido a la cercanía y pasión. La mejor manera que encontraron, fue a través de “pagar la cuota”, como ocurre en los clubes de todo el país.