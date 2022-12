De Maradona a Messi: pasar o no la página

En la nueva versión que el plantel de la Selección hizo de “Muchachos, ahora nos volvimó a ilusionar” hay un detalle no menor: no se menciona, como en su primera versión, a Diego Maradona. Y algunos lo leyeron como un pasar la página del ídolo difunto al que ya no hay que rendirle tributo: hay un nuevo campeón.

Las comparaciones entre Maradona y el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, vienen de larga data. El jugador del PSG ha sido fenomenal, pero "Diego" había ganado un mundial. Ese escenarios cambió. Y luego de que la Scaloneta y su capitán levantaran la Copa del Mundo en Qatar, muchos creen que ya es tiempo de tener un nuevo “El Diez” como “el más grande del mundo”.

La discusión se planteó en la arena tuitera. El periodista de LN+, Eduardo Feinmann, tuiteó el mismo domingo en que la Selección ganó la copa: “Se terminó el Maradonismo. Nació el MESSISMO”, señalando lo que muchos consideran como un cambio de época. Pero el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbon, cruzó al conductor en la red del pajarito-

“Andá payá bobo! Vos y el lechoso lo mataban a @tapiachiqui ahora calladitos. Maradona es infinito, no escuchaste la canción Muchachos? Cómo estará tu jefecito Juan Cruz ? Maradona no se discute es eterno porque está en el cuore del pueblo Argentino. Vulgares son Ustedes”.

Entre “El Pelusa” y “La Pulga” hay decenas de similitudes, desde físicas hasta de trayectoria. Pero también hay diferencias: Maradona era dueño de una personalidad extravagante y provocativa, mientras que Messi cultiva un perfil más bajo y modesto, a punto tal de que el cruce con Wout Weghorst de Paises Bajos (con la ya icónica frase “¿Qué mirás, bobo?”), sea una rareza en un Messi controlado. Pero hay quienes lo festejan por “maradoniano” y buscan la historia que se repite. Una síntesis de dos estilos.