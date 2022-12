El día en que Maradona pidió que "dejen de hincharle las pelotas a Messi"

Ante el fervor por la victoria de Argentina, muchos tal vez no recuerden cuando Lionel Messi, capitán de la Selección de fútbol que acaba de ganar la Copa del Mundo, se retiró momentáneamente de la albiceleste en 2016, después de no conseguir el triunfo ante Chile en la final de la Copa América Centenario, celebrada en Estados Unidos. En aquel entonces, mientras “La Pulga” era duramente criticado, no fue otro que el astro del fútbol, Diego Maradona, quien defendió Messi y aseguró que debí seguir en la selección ya que “tenía cuerda para rato" “Messi nos está diciendo que le dejemos de hinchar las pelotas”, interpretó en ese entonces Maradona.

Y es que Messi enfrentó muchos cuestionamientos antes de los elogios del presente. “Que perdió las otras dos finales, que no canta el himno, dijo basta. Con esto Messi dijo ‘me voy de vacaciones, déjenme tranquilo y cuando me llamen, lo voy a pensar. Ahora no quiero hablar más del tema’. Y me parece fantástico”, lo defendió en ese momento “El Pelusa”, “Los que lo critican nunca patearon una pelota en su vida”, agregó.

De todas formas, más allá de su defensa y de augurar un futuro prometedor para “La Pulga”, Maradona también dijo que si Messi no volvía, “no había que joderlo más”.

Y es que esta victoria de Messi sucede luego de vivir épocas donde fue duramente criticado por su desempeño. La primera final que Messi jugó con la Selección fue en la Copa América 2007, en la que perdió perdió 3 a 0 ante Brasil. Luego llegó el Mundial 2014, que tuvo lugar justamente en el país vecino, y donde la Selección perdió contra Alemania. Sumado a las críticas por no ganar, Messi era incluso blanco de cuestionamientos por “no cantar el himno”. “Es una boludez”, se defendió en ese momento el rosarino,“Nunca me importó ni me cambia nada. Me llega y me gusta, pero cada uno lo vive a su manera. No hace falta cantarlo para sentirlo”, agregó.

Además, si bien Maradona había declarado que Messi iba a “llegar al Mundial de Rusia de 2018 "en condiciones de ser campeón del mundo”, Argentina quedó eliminada de la competencia, irónicamente, frente a Francia (4 a 3).

Así y todo, “La Pulga” terminó regresando a la Selección y continuó su camino. Primero, disfrutó de la victoria sobre Brasil en la Copa América en 2021, y el resto es historia reciente. Una historia que parece que “El Diez” fue el primero en predecir.

