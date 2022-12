Así fueron las despedidas de “Tití” Fernández y Víctor Hugo Morales

Miguel Ángel “Tití” Fernández y Victor Hugo Morales anunciaron el fin de sus días relatando partidos luego de que Argentina ganara la Copa del Mundo al vencer a Francia. Fernández anunció entre lágrimas su retiro, pero no sin antes darle un beso a la Copa del Mundo mientras dialogaba con Lionel Messi, capitán de la Selección, y se lo dedicó finalmente a su hija.

Durante el Mundial de Brasil 2014, Fernández sufrió la muerte de Soledad, quien falleció en un accidente automovilístico. “El fútbol me dio todo. Me sacó una sola cosa, que yo quería mucho... Pero el fútbol me dio mucho. Mucho”, se emocionó Fernández, durante sus palabras de despedida. “Soy un tipo feliz. Me salen las lágrimas. Soy un tipo feliz, muy feliz. ¡Gracias Messi! ¡Gracias fútbol! ¡Gracias a la Copa del Mundo! Me voy... nada... tengo... ¡Chau, gracias!”, finalizó Fernández, quebrándose.

Y el ahora ex periodista subió a las redes sociales un video donde le dedicaba la transmisión del Mundial a Soledad. “Para vos, hija. No pudieron antes, hoy si pudieron. Para vos mi vida, precios, divina, ¡Somos campeones del mundo, Sole, te quiero! ¡Te quiero mi vida!”.

Por su parte, Víctor Hugo Morales también anunció el fin de sus transmisiones de fútbol. Luego de la final con Francia, Morales marcó su despedida: "Da mucho gusto haber estado aquí. Da mucho gusto empezar a decirle adiós al fútbol y al relato de los campeonatos mundiales. Si Messi dice adiós, nos vamos con el".

El uruguayo, quien desarrolló una extensa carrera en Argentina luego de arribar al país a fines de los años setenta, le dijo gracias al fútbol “por las transmisiones, por los mundiales, por este título, por el Diego y por Messi". Y finalmente, y fiel a su estilo elocuente, remató dedicándole una poética frase al deporte de su pasión: “Te debo tanto, pero tanto que caminaré eternamente por el desierto preguntándome cómo te lo pago y no habrá manera".