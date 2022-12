VIDEO: El día que Ronaldinho presentó a Messi como quien sería “el mejor jugador de todos los tiempos”

El fallecido basquetbolista Kobe Bryant contó en una entrevista el momento en el que el jugador brasileño Ronaldinho, quien fue muy amigo suyo, le presentó a Lionel Messi, cuando este tenía tan solo 17 años, diciéndole que ese joven iba a ser “el mejor jugador de todos los tiempos”.

Según contó Bryant, el club Barcelona, donde Ronaldinho jugaba, se encontraba haciendo un paso por Los Ángeles en una gira de pretemporada. Ambos amigos se encontraron a charlar, y fue ese el momento donde el brasilero le presentó a Messi. “Te voy a presentar al jugador que va ser el mejor jugador de todos los tiempos”, le anticipó Ronaldinho a Bryant.

“¡Tú eres el mejor jugador de todos los tiempos!” le contestó Bryant a su amigo, desconcertado. “No, este chico que está aquí va a ser el mejor”, le replicó Ronaldinho, y fue ese el momento le presentó a quien luego se convertiría en “La pulga”.

Bryant, quien falleció trágicamente en un accidente de helicóptero en 2020, era fanático del fútbol y admiraba mucho a Messi. De hecho, Bryant comparaba en mundo del básquet con el de fútbol y consideraba que era el equivalente a Messi en el fútbol. “Somos iguales, por cómo pensamos de nuestra obsesión. Para él es el fútbol y para mí, el baloncesto. Como personas somos diferentes: él es una persona muy reservada, pero en el amor que sentimos por nuestro deporte somos iguales. Y en el talento también", agregó luego Bryant, un poco entre risas.

Al morir Bryant, fue un golpe muy fuerte para el mundo del deporte, y entre los referentes que aportaron sus palabras se encontraba el capitán del equipo de la Selección. “Me agarró por sorpresa. Estábamos con los nenes viendo el noticiero y no me enteré mucho hasta que lo escuché bien. Fue un shock, pensé que era una equivocación y que no podía ser cierto. Pero me fui enterando y fue terrible”, contó Messi en esa oportunidad. “Hay que tener presente lamentablemente hechos como este para saber disfrutar de la vida y afrontar los problemas”, reflexionó.

