El furor marplatense por el "Dibu" Martínez

La fiebre marplatense por Emiliano “El Dibu” Martinez, el arquero de la albiceleste, no se detiene. En pleno fervor mundialista, se abrió una campaña en el sitio web change.org para juntar firmas con el fin de sacar las históricas estatuas de los lobos marinos de La Rambla, en la bajada de la Playa Bristol. Sucede que el arquero es oriundo de la ciudad balnearia. “Necesitamos una estatua del Dibu montando un lobo marino para ayer”, comentaban los fanáticos en la propuesta.



Consultado por el periodista Miguel Ángel “Tití” Fernández, el arquero dijo que no quisiera que saquen a los lobos, los cuales son un símbolo tradicional de “La Feliz”, pero que le gustaría que pongan su estatua “al lado del lobito, o arriba, a cocochito”. "No estaría mal”, se rió El Dibu.

Incluso, en Mar del Plata, pudo verse en los últimos días una avioneta que cruzó el mar varias veces, llevando un cartel dedicado al arquero, con la leyenda “Dibu te amamos” sobre un fondo con la bandera argentina.

Además, en junio, El Dibu fue declarado “Deportista Insigne” de Mar del Plata por el Concejo Deliberante. “Solo decirles que si realmente quieren, pueden llegar a donde quieran. Yo vengo de barrio...me emociono. Sigan sus sueños, sigan creciendo que vamos a llevar lejos a Mar del Plata, siempre”, declaró El Dibu en esa ocasión, emocionado

El Dibu es oriundo de la zona sur de la “La Feliz”, cerca del Bosque Peralta Ramos. Su padre trabajaba de fletero en el puerto y su madre limpiaba casas, y aunque su familia era humilde y enfrentaba duras penas económicas, el arquero contó que eran “muy felices”. Desde niño quiso ser futbolista, más precisamente arquero. Su padre y su hermano fueron los que más alimentaron su pasión por el fútbol,"Desde niño sueño levantar la dorada, la Copa del Mundo”, confesó recientemente en una entrevista.

Ya antes de el Mundial llevaba 16 partidos oficiales con la camiseta albiceleste (10 por Eliminatorias y 6 por Copa América) y su presencia fue clave para proclamarse campeón en Brasil en esta última. Tuvo un gran desempeño en los cinco partidos que la Selección lleva jugados este Mundial, y ahora falta poco para poder verlo, junto al resto de "La Scaloneta" en el partido contra Croacia.

por R.N.