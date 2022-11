Víctor Blanco apuntado por "influenciar" a la AFA para favorecer a Racing

Los hinchas de Patronato y se indignaron en redes ante la decisión de la AFA de enviar a Racing la Supercopa a jugar a Emiratos Árabes y no a Patronato, y apuntan a Víctor Blanco, presidente de La Academia, como responsable de este cambio, alegando que Blanco utilizó influencia para que la AFA favorezca a su club.

“Los demás clubes no pueden permitir lo que está por hacer @LigaAFA a Patronato, beneficiando a Racing”, “Blanco puso MUCHÍSIMA plata tanto a árbitros como a rivales de otros clubes para salir campeón de La Liga, su equipo la pecheó de una forma histórica. Ahora usó su influencia en Afa para que le inventen una final a Racing en 2023. Y después tienen la cara de quejarse de Grondona” fueron algunas de las declaraciones que los hinchas de Patronato volcaron en Twitter.

La explicación que la AFA dio sobre el reciente viraje, es que en realidad la denominación “Supercopa” que llegó desde Abu Dhabi “fue por ponerle el nombre a un torneo”, según explicó Lucas Beltramo en TyC Sports. "Lo que la Liga acordó con la empresa de Abu Dhabi, organizadores del torneo, es el armado de una Copa que aún no existe. Es decir, Patronato no va a jugar ese partido”, agregó.



Pero las explicaciones no evitaron que los seguidores de “El Patrón”, pero también los espectadores de futbol en general, se enojaran en Twitter. Y es que los hinchas de Patronato estaban felices e ilusionados con que su equipo viajará a Abu Dhabi a jugar la final de la Supercopa Argentina ante Boca. Además, Patronato venía de una buena racha: recientemente se había impuesto 1 a 0 contra Talleres de Córdoba, motivo por el cual se hizo con la Copa Argentina, siendo este el primer título de elite en la historia del club, además de ganarse así el derecho a jugar, justamente, la Supercopa en Abu Dhabi.

Con esto, Patronato se recuperaba luego de descender de la Liga Profesional por el arrastre de promedios, ya que había terminado décimo en el último torneo. Motivo que también despertó la bronca en Twitter: a diferencia de Patronato y Boca, Racing no cuenta con ningún título, y por lo tanto, alegan, no ha hecho ningún mérito para tener ninguna final asegurada.

De hecho, Racing perdió el último partido contra River el domingo, lo cual dejó al club fuera de la posibilidad de obtener el título de la Liga Profesional de Fútbol.