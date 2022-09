Polémica: Flavio Azzaro criticó a River y dijo que Ponzio "no es ídolo"

Leonardo Ponzio se despidió del fútbol en un partido homenaje en el Monumental, en el que los hinchas de River lo despidieron con emoción. Pero la polémica surgió cuando el periodista Flavio Azzaro empezó a tuitear en la previa de la despedida y afirmó que el jugador homenajeado "no es ídolo", lo que desató la furia de los millonarios.

“De un tiempo a esta parte se empezaron a hacer despedidas de tipos queridos/respetados, pero que son ídolos. Sin dudas, Ponzio no es ídolo. Ídolos son Labruna, Gallardo, Francescoli, Ortega, Alonso, Ramón… sin ningún tipo de debate, Ponzio no está a la altura de todos ellos”, disparó Azzaro e Twitter, generando la bronca de los seguidores de Ponzio. Y continuó dando a endender que el fin estaba enfocada sólo en el negocio detrás del evento.

