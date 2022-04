Trabajo, embarazo, maternidad y deporte: querer es poder

Faltan poco más de 200 metros para cruzar el arco de llegada y a Carolina Nistico la esperan Gonzalo, su pareja y Anton, su hijo de apenas 9 meses. La joven esta por completar los 21 kilómetros de Run Altas Cumbres – que se corrieron el sábado 26 de marzo en Mina Clavero, Córdoba– y lo hace con su pequeño. Sus piernas y brazos sienten el agotamiento. Caro viene de competir en nado, 1.500 metros el viernes, y el domingo deberá correr 82 kilómetros en mountain bike de la Vuelta Altas Cumbres. Pero no le importa. Toma a su bebé en brazos y cruza la meta. “Fueron muchas emociones juntas. Juro que no me lo esperaba”, aseguró mientras el público presenta no para de felicitarla.

Muchas personas cuestionan la relación entre la actividad física y la maternidad. “Tenés que cuidarte”, es una de las frases que escuchan las embarazadas. Incluso, un importante número de profesionales de la salud acompañan esa teoría y recomiendan tener la menor y más controlada actividad física posible durante un embarazo. Pero a Carolina eso no le impidió no dejar de hacer lo que más ama: deportes.

Deporte y embarazo

“Cuando supe que estaba embarazada, le pedí a Sofi que me pasara el número de su obstetra. Y fue clave”, explica Carolina. “Sofi” es Sofía Cantilo, la ultra trail runner argentina con muchos podios en su historial, una referente del deporte que corrió hasta casi el momento del parto de su hija. Fue bajo la supervisión de este profesional médico que Caro no sólo nunca dejó de hacer deportes sino que se animó a correr su primera carrera cuando Anton (nacido por cesárea) aún no había cumplido los 3 meses.

¿Un genio o un loco? La realidad es que es que los profesionales que atienden a deportistas aseguran que, mientras no se ponga en riesgo nada, lo mejor es mantener la actividad en niveles acordes a los posibles. “Si nunca corriste no lo vas a hacer embarazada. Diferente es con las personas que siempre hicimos deporte, porque uno conoce su cuerpo, sabe escucharlo y es consciente de que cuando el cuerpo te dice hasta acá, es hasta acá. Uno no va a cometer ninguna locura, Y eso el médico lo sabía desde el momento en que tuvo la primera charla conmigo”, explica Carolina. Y esa es quizá la clave de todo. O sea, ni genio ni loco, realista.

Al agua, Caro

Este año, Mina Clavero estrenó “Experiencia Altas Cumbres”, un evento de 3 días que comenzó el 25 de marzo con una competencia de nado en aguas abiertas y continuó el 26 con trail running y el 27 con la ya clásica Vuelta Altas Cumbres, carrera de mountain bike que cumplió su edición número 11. Y Carolina fue una de los casi 4.500 deportistas, de todas las edades, que colmaron las calles de la ciudad cordobesa.

Minutos antes de que el conductor marcara la largada, Caro seguía terminando de acomodarse. “Llegué, como a casi todas las competencias, acomodándome porque siempre espero hasta último momento para darle el pecho a Anton. Así después puedo competir tranquila. Eso sí, llego y tengo que buscarlo porque enseguida quiere venir conmigo”, cuenta y aclara que todo es más fácil gracias a su pareja, Gonzalo, y a sus padres, con los que viajan a casi todas las carreras juntos.

Fueron más de 150 participantes los que disfrutaron el agua calma y cristalina del Dique La Viña, en un día increíblemente ideal para nadar. Y allí estuvo Caro, quien al culminar solo podía pensar en su hijo y en que al día siguiente la esperaban 21 kilómetros trabados y veloces de trail running.

A correr se ha dicho

Faltan minutos para que le reloj marque las 7.30 am. y Caro termina de amamantar a su hijo y, a las apuradas, se termina de preparar para largar su carrera de trail. Su idea es correr tranqui, pero a ella, como al resto de los competidores, el bello y provocador circuito los llevará a ponerle más ritmo.

Los 21 kilómetros fueron quizá la distancia de las que más hablaron todos. En la primera fila están casi todos los integrantes del seleccionado de trail, lo que prometía una carrera más que atractiva. Más temprano habían largado las distancias más largas (60 y 42 kilómetros) y más tarde los 10 y los 5 kilómetros.

“El tiempo que estoy corriendo lo disfruto a pleno. Además tengo que reconocer que la organización estuvo en todos los detalles: los puestos de hidratación muy bien armados y súper completos, la gente con mucho entusiasmo y felicidad y los paisajes que son increíbles. Y el circuito con esas variantes de trabajo y rápido te hacen disfrutar la carrera aunque estés agitado”, sostiene Carolina que con su hijo la dinámica es muy diferente a cuando eran sólo ella y su pareja. “Con Anton es todo más complejo, más caótico. Pero, cuando amás lo que hacés, encontrás la manera de acomodarte y hacerlo igual”, reflexiona.

La sorpresa se la dio Gonzalo, que fue con Anton a esperarla unos 200 metros antes del arco de llegada y que cuando Caro los vio quedó sin palabras. “Vamos a terminarla juntos”, le dijo a su pareja mientras tomaba en brazos a su hijo, en los mismos brazos que el día anterior habían nadado 1.500 mts.

Los tres cruzaron el arco y poco después estaban en la cabaña intentando descansar. El desafío aún no había terminado, porque al día siguiente tanto Caro como Gonzalo tenían que competir.

El último esfuerzo

Si la manera de organizarse es más caótica con un hijo, teniendo un padre con el cual dejarlo, imagínense cuanto más complejo puede ser si los dos padres van a estar fuera por varias horas.

“Gonza largó más temprano (corría la distancia de 120 kilómetros de MTB). Y yo llegué dándole la tea a Anton y, cuando me di cuenta, me había puesto la remera de Gonza y no había chequeado la presión de las cubiertas. Ya fue dije y me fue a la largada”, recuerda entre risas.

No fue una carrera fácil para nadie, pero para Caro más aún. El cansancio se hizo sentir en una carrera que es mucho en subida. “Los paisajes del circuito de MTB son increíblemente hermosos. Pero yo subía y subía y decía “no doy más”, pero por suerte soy mentalmente fuerte y, además, corría con la relación (plato y corona) ideal para mí, que me armó Gonza. Al punto de que pasé chicos que conozco a los que en calle no los alcanzo ni loca”, explica.

Caro y su pareja fueron parte de los más de 2.500 ciclistas que compitieron en las diferentes distancias que ofrece la carera: 32, 82 y 120 kilómetros. Pero la joven fue un paso más y terminó tercera en el podio de la categoría “Damas A” de la combinación de disciplinas Nado + Run + VAC.

El mega evento no sólo ofrece varias distancias de nado, trail running y MTB, sino que también premia a los que se participen de las competencias combinadas Run+VAC (21K de trail running y 82K de MTB) y Nado+Run+VAC (1,5K en aguas abiertas, 21K de trail running y 82K de MTB), de esta última participó Carolina, una mujer que además trabaja y cría s su hijo de apenas 9 meses.

“Siempre nos gustó la idea de proponer algo diferente. Nosotros nos definimos como corredores, pero somos aficionados al MBT y nadamos para completar los entrenamientos. Nos gusta desafiarnos, buscar objetivos nuevos que nos saquen de la zona de confort y sabemos que a la mayoría de los deportistas sienten lo mismo” explicó Agustina Tagle, quien junto a Ricardo Graglia, dirige Run Altas Cumbres.

Es que “Experiencia Altas Cumbres”, como la mayoría de los grandes eventos del interior, no es solo un evento deportivo sino que es una gran propuesta turística que mueve a miles de personas, como le marcó el intendente de Mina Clavero, Claudio Manzanelli, el día de la apertura.

Tal es así que el evento reunió a deportistas de élite y amateurs de todo el país, que llegaron a la ciudad cordobesa con el propósito de festejar el deporte de aventura en todas sus formas. Y entre ellos se encontró Carolina, una joven madre que dejó en claro que el embarazo, la maternidad y el deporte pueden convivir sin ningún tipo de inconvenientes. Haciendo la vida más sana y divertida.