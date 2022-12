La cuenta oficial de la Secretaría de Gestión y Empleo Público insultó a un periodista

La cuenta oficial de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación cruzó al periodista español Juan Manuel Rodriguez, luego de que este tuiteara: “Universo Valdano dice que quien no quiere a Messi no quiere al fútbol. Veo que la idiocia va en aumento”. “Callate cabeza de termo, impotente, literal…” le respondió la cuenta de Twitter del organismo oficial al periodista. Aún no se sabe si se trató de una decisión deliberada de contestar o algún error en el manejo de las cuentas de redes sociales de algún empleado o empleada del organismo, pero lo cierto es que la cuenta oficial de la secretaría cruzó Rodríguez por sus dichos.

Juan Manuel Rodriguez se había referido en su tuit al programa de fútbol “Universo Valdano”, conducido por Jorge Valdano, periodista argentino y ex campeón mundial en 1986 en México junto a Maradona y BIlardo, quien había elogiado a Lionel Messi.

También, Rodriguez había dicho en el programa de tv español “El chiringuito” que esperaba que Croacia “le meta cuatro goles” a la Argentina. “Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a final, que Francia les meta seis”, había agregado el periodista. En la emisión de dicho programa, el periodista argentino Matías Palacios cruzó al español por sus declaraciones. "Esto es fútbol, Juanma", disparó Palacios.

"Esto no es fútbol. Tú que eres un caballero creo que no te debes dejar imbuir por una ola que no se a dónde nos conduce. Como yo no soy un caballero yo lo que espero es que os metan cuatro", sentenció Rodriguez, categórico. "Esto no va a ser Argentina - Croacia. Va a ser "Argentina - Resto del Mundo". Croacia debería sacarse la camiseta de Croacia y ponerse una remera de la ONU. Lo que esta defendiendo Croacia es al resto del mundo.", agregó, furioso.

El motivo del enojo de Rodríguez con Argentina y particularmente con Messi fue gesto de “Topo Gigio” que el capitán de la Selección le hizo a Louis Van Gaal, entrenador de Países Bajos, luego de que Argentina le ganara a dicho en cuartos de final, gsto motivado por e propio entrenador europeo que había criticado el juego de Messi previo al partido. “Me parece impresentable, no se puede defender todo”, sentenció el español sobre el gesto que fue popularizado por Juan Manuel Riquelme.

Vale aclarar que los dichos del periodista fueron en una etapa del mundial a la que España no llegó porque perdió con Marruecos por penales.





por R.N.