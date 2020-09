Corazón loco

*** Han pasado unos días desde el lanzamiento de esta comedia sobre un tipo con dos familias –una en Buenos Aires, otra en Mar del Plata– y las redes sociales se encargaron de apretar el botón del prejuicio y destrozarla. Eso sí, la vio –y la sigue viendo– todo el mundo. Es cierto: la película no carece de problemas de guión muy evidentes, y de soluciones bastante torpes cuando la situación general requiere de un cuidado y una serie de complicidades difícil de conseguir. Pero también hay dos elementos interesantes. Uno, el personaje de Suar, alguien que directamente inventa un orden moral para sostener su locura (verdadera locura). Otra, el personaje de Gabriela Toscano, que entra en un cono de ambigüedad raro, de no deber amar y no poder no hacerlo. El último plano que tiene con Suar es capital. Ahí hay una película, aunque llega un poco tarde.

