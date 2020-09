Guardianes de la Galaxia Vol. 2

****1/2 Aunque no parezca, después de una segunda visión resulta superior a la primera entrega de estos descastados del espacio en su propia versión clase B de “La Guerra de las Galaxias”. Aquí la familia es el tema: qué es, por qué estamos con otros, qué clase de amor nos une. Todo con mucha música, mucha comicidad y momentos donde no se puede no llorar.

