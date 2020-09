Iron Man 3

****1/2 Conozcan a Shane Black. No solamente inventó la saga “Arma Mortal” o esa joya de “El último boy-scout”, sino que, además, tiene varias genialidades como director. Por ejemplo esta, probablemente sea la mejor película sobre qué es ser un superhéroe, y –de contrabando– una biografía no autorizada de Robert Downey Jr., aquí interpretado por el (supuesto) villano Ben Kingsley. No solamente es filosa en diálogos, humorística en situaciones, irónica en personajes y creativa en acciones, sino que además se concentra sobre todo en los motivos de sus criaturas para hacer lo que hacen. Y, algo distintivo en las películas de Shane Black (guionadas o dirigidas) es que suma el punto de vista de un niño que no está “puerilizado” y se mueve en una infancia real. Como el chico que debía ser el propio director, amante de las películas. Un film aparte de la saga Marvel.

