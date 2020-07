Lazzaro Feliz

**** Este film, con premios en Cannes, no pasó por nuestras pantallas pero fue comprado por ese “enemigo del cine” que es Netflix, y menos mal porque, de otro modo, no habría forma de verlo. Es una historia casi onírica que tiene como núcleo a un joven trabajador rural, totalmente cándido, al que la amistad con el hijo de una mujer noble termina llevando por extraños episodios, que incluyen un secuestro y no pocos malentendidos. Aunque la imagen es realista, el clima es onírico, a veces desconcertante, siempre poético. El film juega con tiempos y formas, sobre todo con el contraste entre el campo y la ciudad, que es también reflejo de las diferencias de clase. Totalmente inclasificable, creativo de secuencia en secuencia pero nada anárquico, es una experiencia reconfortante: hay aún quien hace cine con ideas, aunque quede casi en secreto.

