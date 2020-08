Analizan si comienza una nueva guerra entre el Gobierno y Clarín

En las empresas de telefonía, Internet y TV paga analizaban esta noche si detrás de la decisión de Alberto Fernández de convertir este sector en servicio público esencial y de mantener congeladas sus tarifas hasta fin de año está el renacer de la guerra entre el kirchnerismo y los dueños del Grupo Clarín, accionistas mayoritarios de Telecom. Si bien Fernández siempre mantuvo una buena relación con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, su gobierno está recibiendo crecientes críticas de ese grupo mediático, sobre todo por la reforma judicial. Por eso, algunos hombres de negocios consideran que tal vez la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esté detrás del giro en la relación entre el Presidente y el grupo de Magnetto, los Noble Herrera, Aranda y Pagliaro.

"No sé si el Gobierno tomó esta decisión por la guerra con Clarín, pero no lo descarto. Quizá lo hizo por ideología", comentó un ejecutivo del sector. En el chat interno de otra empresa planteaban la hipótesis del enfrentamiento con Magnetto y compañía: "Algunos plantean que es una ofensiva contra Telecom, pero no hay información, es una charla de café. Pero estamos todos desesperados, es un bombazo, una sorpresa, nadie lo sabía, ni siquiera el Enacom, que se enteró por el tuit de (anuncio de la medida de) Alberto". El Ente Nacional de Comunicaciones está encabezado por Claudio Ambrosini, un hombre de Sergio Massa, otro oficialista de buen vínculo con Clarín.

En Telecom, el socio minoritario es un empresario clave en el apoyo a la reestructuración de deuda que logró el Gobierno: el mexicano David Martínez, dueño del fondo de inversión Fintech, de los primeros en entrar al canje de bonos. Sus competidores principales son la española Telefónica, la mexicana Claro (de Carlos Slim), la norteamericana DirecTV (de AT&T) y Telecentro (de Alberto Pierri).

Por lo pronto, la diputada cristinista Fernanda Vallejos emitió un tuit celebratorio de la medida de Fernández: "Desde el comienzo de la pandemia venimos trabajando para garantizar a nuestro pueblo el acceso a los servicios esenciales. Mi profundo agradecimiento con nuestro presidente @alferdez por la significativa decisión que ha tomado. Es que, con la telefonía, el cable e internet, el Estado tenía la dificultad de, al no ser servicios públicos, no contar con las potestades para regular las tarifas, situación que fue permanentemente utilizada por las empresas prestadoras, para impulsar aumentos, aún en pandemia. Desde el Congreso, el abuso de las empresas, nos impulsó a presentar un proyecto de ley a fines de abril, para ponerle límite a esas conductas rapaces. Con @JoseLuisRamonOk, @LILIDEOLAVARRIA y tantos compañeros y compañeras sostuvimos esa convicción. Con esta decisión del Presidente, el Estado, con un gobierno que defiende el interés popular, ratifica su compromiso con los derechos de usuarios y consumidores, que tan bien representados están por @OsvaldoHBassano o @pedrobussetti, que también trabajaron incansablemente. Hay que destacar el compromiso de las autoridades de @ENACOMArgentina, @ambrosinius y @gustavoflopez, y celebrar la vocación del gobierno argentino de cuidarnos a todos y todas, que no es otra cosa que honrar el mandato popular para el que el pueblo nos honró con su voto".