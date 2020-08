¿Cómo calmar al dólar?, según los operadores del mercado

En el mercado tienen sus recetas para contener el dólar. Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores y de Nápoli Inversiones, atribuye la continuidad de la inestabilidad no solo del peso sino también de las acciones y bonos argentinos a la “desconfianza”. “Yo eliminaría el cupo de 200 dólares: el que quiera dólares que vaya al MEP (mercado electrónico de pago, o bolsa) o al contado con liqui, pero sin las restricciones que tienen. No es una decisión política fácil porque hoy en día mucha gente hace el ‘rulo’ (comprar 200 dólares oficiales y venderlos en el mercado paralelo, con una ganancia de alrededor de $ 5.000 mensuales), como si fuera un IFE (Ingreso Familiar de Emergencia, que son $ 10.000 cada dos meses). Pero el Central no tiene muchos dólares para vender”, opina Nápoli.

Ante la posibilidad de que la eliminación del ahorro alimente la brecha entre tipos de cambio, el banquero propone que se deprecie más rápido el peso oficial, aunque eso se traduciría en más inflación. Nada es sencillo.

Tomás Lautersztein, presidente de Tomar Inversiones, explica por qué continúa la inestabilidad en los mercados: “El acuerdo del canje estaba descontado y, si bien está definido de palabra, aún no absolutamente cerrado”. El trueque termina el 28 de agosto y solo entonces se sabrá si las reestructuraciones de todos los bonos logran las mayorías suficientes para evitar litigios en Nueva York.

“Pero hay más variables económicas que influyen –agrega Lautersztein, y considera que deben solucionarse para que se calme el dólar–. La cuarentena y el deterioro económico que provoca. Hay que volver a la normalidad cuando se pueda, pero mientras tanto la gente no sabe qué va a pasar en seis meses, si su comercio cerrará, cuánta emisión monetaria hay para financiar el déficit fiscal o si podrá veranear, y entonces no se quiere quedar con pesos en el bolsillo. En algún momento deberá blanquearse la verdadera inflación porque la actual no refleja la que habrá cuando la gente vuelva a consumir. La deuda se renegoció, pero las variables palpables para la gente no mejoraron y no está claro el camino económico del país. Tampoco si se podrá seguir comprando o no dólares oficiales.”