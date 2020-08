Máximo Cavazzani: "El desafío es encontrar una nueva fuente de desarrollo"

Es argentino, tiene 34 años, uno más que Lionel Messi, y ha acumulado una fortuna tan grande como él: US$ 500 millones. No con el fútbol sino con otros juegos, los videojuegos, como Apalabras y Preguntados. Se llama Máximo Cavazzani, es dueño de Etermax y está 23º en el ranking de millonarios argentinos. Al igual que otras tecnológicas argentinas, está en la cresta de la ola de la digitalización que aceleró la pandemia, con nuevos negocios como in-game advertising (publicidad en los videojuegos) e inteligencia artificial.

Noticias: ¿La pandemia está cambiando su negocio?

Máximo Cavazzani: Sí, tuvimos que empezar a trabajar desde nuestra casa y mucha gente en cuarentena en el mundo empezó a demandar más nuestros servicios. Pudimos lanzar los cinco juegos que nos habíamos propuesto para este momento del año. Hay dos más para el resto del año. Vimos validada nuestra visión, adelantada diez años. La tecnología es el camino más rápido de la humanidad para mejorar y hacer más cosas. Nuestros usuarios quieren estar más conectados con sus familiares a través de la tecnología, entretenerse, educarse. Los chicos, que no están pudiendo ir al colegio, necesitan otros medios de educación y distraerse de otra manera. Y los grandes también. A la vez tenemos la inteligencia artificial: muchas empresas empezaron a darse cuenta de que es la única forma de responder a las demandas de sus clientes. También el in-game advertising creció porque se vio revalidado el modelo de negocios respecto de los juegos y las aplicaciones del celular.

Noticias: Antes se veía a los videojuegos como fuente de aislamiento, pero en la cuarentena sirven para sociabilizar…

Cavazzani: En Etermax hablamos de eso siempre. Ahora lo valida la gente que antes no lo creía. Y no sólo hablamos de Etermax sino de la industria del conocimiento, que va a sacar hacia adelante a países como la Argentina, que permite meterse en un mundo al que no está totalmente integrado. Antes de la pandemia éramos la tercera industria exportadora. Imaginate ahora. Imaginate en un país que no tiene la mejor opción de inversión, solamente se necesita que su población invierta tiempo en aprender no solamente ingeniería informática sino también programación autodidacta, diseño gráfico con carrera o autodidacta, gestión de emprendimientos. Es un modelo de negocio limpio, seguro, distribuido por el país, con inversión en las personas, no en maquinaria, y relativamente chica con respecto al resultado que se puede tener. Y el valor vuelve a esas personas que son parte de la transformación. En otras industrias está más segmentada la ganancia, pero acá son muchas personas con buenos sueldos, con posibilidades de trabajar en un montón de lugares.

Noticias: Acabas de comprar una empresa…

Cavazzani: La idea de comprar Performash es incluir los talentos y la tecnología de una empresa que se dedicaba a in-game dvertising, y así meternos de lleno en una industria paralela a la nuestra.

Noticias: ¿Qué ofrece Etermax en inteligencia artificial?

Cavazzani: Procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, computadoras que entiendan lo que alguien está diciendo para poder tomar decisiones básicas. Algunos vendedores de Mercado Libre tienen que responder preguntas repetitivas y obvias, entonces desarrollamos un sistema que les permite automatizar 80% de sus respuestas. Otros casos son bancos que necesitan encontrar patrones para vender una cosa o resolver un problema que requiere mucho trabajo manual. Cuando una persona maneja un auto no usa el 100% de su potencial… entonces hacia donde va el mundo es hacia donde podemos generar cada vez más valor, utilizando la coordinación del cerebro humano de todos los que están acá y empezar a alejarnos de los trabajos que cada vez son más un commodity y van a ser reemplazados eventualmente por robots.

Noticias: ¿Cuándo Etermax se convertirá en unicornio (empresa tecnología que vale más de US$ 1.000 millones? ¿Es tu obsesión?

Cavazzani: No es una obsesión y no sé si estamos lejos o cerca, pero lo que te acerca es que te salgan las cosas bien. El éxito lo he aprendido porque lo he tenido varias veces en mi vida, y es un poco circunstancial, depende de cuántos boletos de lotería comprás.

Noticias: ¿Participás en la gestación de los productos?

Cavazzani: Participé en la gestación de Apalabrados y Preguntados y ahora cada vez más tratamos de poner todo nuestro talento y experiencia para enseñar a la gente que aprenda a buscar cosas para mejorar un juego.

Noticias: ¿Qué cambiará a partir de la pandemia?

Cavazzani: El adelanto de tecnología. La pandemia demostró lo importante que son un montón de cosas que antes eran obvias. Poder comunicarnos sin tener contacto físico en cualquier lugar era importante antes, ahora es muchísimo más. Sacar una vacuna en menos de un año era importante antes y ahora más. Las industrias que parecían buenas antes ahora son muchísimo mejores. Fijate que el Nasdaq, en una economía de EE.UU. que no está en el mejor momento, está en un máximo histórico porque Amazon, Apple o Google ven revalidadas sus visiones. Después estará la discusión de qué tan bueno es eso para EE.UU., pero para nuestro país, que todavía no tiene desarrollada una industria como EE.UU., es una oportunidad para que empecemos a desarrollarnos al mismo tiempo que industrias de commodities se van perdiendo, como el petróleo o la soja, que no tienen el valor de hace 10 años.

Noticias: ¿Qué opinás del proyecto de ley de economía del conocimiento? Es un sector muy importante, pero muchas personas no pueden trabajar en él…

Cavazzani: No tengo una opinión formada de la ley, pero cualquier ley que promueva las industrias del conocimiento me parece positiva. No solamente es programación, tiene que ver con el arte digital, con producir publicidades, ficción, periodismo. Vos me decís ‘no todo el mundo se puede subir a esta industria’, y yo te digo ‘tenés razón’. Todo el mundo cree que no va a poder programar o usar una computadora, pero no es verdad. No son trabajos para genios. Y si bien todos no se van a sumar, cuantos más se sumen, ayuda a todos. Porque la persona que le prepara la comida a alguien que está trabajando en la industria del conocimiento también se ve beneficiada. ¿Es para que todos nos salvemos? No, es para que empecemos a ir en una dirección.

Noticias: ¿El teletrabajo vino para quedarse? ¿Qué opinás de la nueva ley?

Cavazzani: De la ley no tengo una opinión formada. Las leyes deben tratar de fomentar lo que les haga bien a las industrias. Si es así, será una buena ley. Y no sé si el teletrabajo vino para quedarse, estamos en el medio de la revolución. Algo va a cambiar. Por ahí la gente no lo disfrute tanto o quizás sí.

Noticias: ¿Qué opinás de la idea de un impuesto extraordinario a los más ricos, como vos?

Cavazzani: Tenemos un montón de impuestos. No me siento capacitado para decir si este suma o resta. Para eso, dos veces cada cuatro años vamos a votar. Sí creo que hay que pagar impuestos: 100% de impuestos es irreal, 0% también. Hay un punto medio que hay que discutir en el Congreso.

Noticias: ¿Cómo impacta el acuerdo de la deuda?

Cavazzani: Disminuye la incertidumbre. Es un buen paso. En la medida que hagamos un país más cierto y atractivo para inversiones y desarrollar empresas, vamos a tener más riqueza.

Noticias: ¿Cuáles son los futuros desafíos económicos y sociales?

Cavazzani: El más importante es encontrar una nueva fuente de desarrollo económico, y creo que es la economía del conocimiento. Fomentar que los chicos estudien, se capaciten, que los grandes vuelvan a estudiar y si no estudiaron, que estudien por primera vez, se capaciten a través de canales formales, informales, el emprendedurismo, fomentar el nacimiento de empresas seguras, distribuidas, verdes, que puedan incluir a toda la población, canalizar a los artistas, a personas que tienen trabajos que van a ser reemplazados en el corto plazo. Lo demás es chiquitaje.