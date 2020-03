Los fabricantes de videojuegos pasan al siguiente nivel

No es un juego. Aunque todo a lo que se aboca la industria gaming (por su anglicismo adoptado en Latinoamérica) sea hacer jugar, es una de las principales ramas de la economía que fue creciendo a ritmo sostenido en los últimos años y la Argentina no fue la excepción. Para comprender este fenómeno, lo primero que se debe comprender es que un tercio de la población es gamer, y que la industria de videojuegos generó ingresos en 2019 al nivel global por US$ 152.000 millones, con casi el 10% de crecimiento en relación al año anterior, de acuerdo con el Newzoo Global Games Market Report 2019. Dentro de ello, más de 68.500 millones, un 45% del mercado global de videojuegos, son para mobile (80% smartphones y el resto tablets).

Si bien el 48% de los consumidores son de Estados Unidos, con un gasto de 36.900 millones, seguido por China (36.500 millones), Latinoamérica no se queda atrás, con 252 millones de gamers y ocupa el 4% del mercado mundial, con un crecimiento estimado en 11% año a año, sobrepasando la tasa de Asia-Pacífico. En cuanto a la escala de cada uno de los países de la región, el ranking lo ubica a Brasil, con 76 millones de jugadores, seguido por México, con 56 millones; Colombia, con 22 millones y en la cuarta ubicación la Argentina, con 20 millones.

Ignacio Ortiz Freuler, chief marketing officer (CMO) de Etermax, la desarrolladora del exitoso juego Preguntados -que alcanzó cientos de millones de descargas-, explica que “a medida que madura la industria y los analistas (financieros) entienden mejor a las empresas, crece la capacidad de pagar por ganancias futuras, consolidando la industria. No me sorprendería ver que esta tendencia sigue y hasta vemos algunos IPO (salida a bolsa) de empresas del sector en los años que vienen”.

Desde Nimble Giant Studios, otra desarrolladora local, su CEO, Martín Cao, sostiene que la tendencia de crecimiento “no parece desacelerarse y el desarrollo de nuevas tecnologías que vienen como las nuevas consolas, cloud gaming y VR/AR (realidad virtual y realidad aumentada) hace pensar que todavía hay mucho por delante para que la industria siga desarrollándose”.

Además de las firmas locales que se iniciaron como startups y son parte de un mercado global millonario y que no ha entrado en recesión, también existen grandes desarrolladoras de software como Globant con su sección de gaming desde hace 13 años. Kevin Janzen, studio partner y managing director de Globant, comparte la visión de los otros ejecutivos, y amplía: “También hay un requerimiento creciente de profesionales para los juegos modernos AAA (videojuegos producidos y distribuidos por un editor importante). A medida que se hacen más complejos los equipos de desarrollo, se requieren de expertos de diferentes áreas técnicas y no tan técnicas, como arte y diseño”.

Impacto de la crisis. En relación a la crisis local de los últimos dos años, no ha habido afectación directa para estas empresas. “A nuestra industria, nos afecta más un tipo de cambio fijo desdoblado y derechos de exportación, de lo que pueda subir el dólar o recesiones locales. Nuestro foco para construir un negocio sostenible a largo plazo está siempre en hacer videojuegos de mayor calidad para nuestros consumidores y para nuestros socios estratégicos”, aclara Cao, de Nimble.

Janzen, de Globant, opina: “En la Argentina, con la aprobación de la nueva ley de la economía del conocimiento, tenemos la oportunidad de dar previsibilidad al mundo e incentivar la creación de empleo a nivel local”. Claro que esa ley ahora será modificada para concentrarse en las pymes, aunque la reforma ha recibido el apoyo de grandes.

Las perspectivas de crecimiento también son parte del análisis del CMO de Etermax: “Los productos de Etermax han ganado popularidad y se utilizan en tantos países en simultáneo que no nos encontramos tan expuestos a un único mercado y a su situación económica. La industria tecnológica se caracteriza por ser competitiva y global, que en cierto punto también queda aislada de la macro. Asegurar el bienestar de nuestros empleados juega un rol central en nuestra capacidad de pensar, crear y ejecutar”.

Es así, que luego de un consecutivo crecimiento y el asentamiento de la industria gaming en el país que estos tres referentes coinciden en que continuará esta tendencia en lo que será 2020. Nimble Giant Studios cumple 20 años desarrollando juegos como Champions of Regnum, Master of Orion, Drone Strike Force, Quantum League (en desarrollo) y Hellbound (por publicarse en 2020). Además espera aumentar la dotación entre 100 y 120 personas. Su CEO afirma: “Competimos haciendo mejor las cosas cada dia, siendo profesionales, capacitándonos constantemente, y estando donde entendemos que tenemos que estar en cada oportunidad. Es difícil, hay obstáculos, pero estamos convencidos que haciendo las cosas bien vamos a seguir mejorando y consolidándonos como un player a nivel mundial”.

Globant, la empresa fundada en 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umaran y Néstor Nocetti, cuenta con 56 oficinas en 17 países para todas sus divisiones de negocios. Janzen espera este año “un crecimiento similar, con el continuo aumento de la industria, el alcance cada vez más masivo de los e-sports, y la llegada de las nuevas generaciones de consolas de Sony y Microsoft”.

Desde Etermax buscan seguir con el éxito de Preguntados, con juegos como Preguntados 2, Apalabrados y Mezcladitos. Según Ortiz Freuler, “la gran tendencia tiene que ver con el auge de juegos llamados hipercasuales. En el polo opuesto a lo que muchos imaginan cuando piensan en los gamers, este tipo de juegos apunta a captar una base de usuarios muy amplia con mecánicas simples que no requieren introducción y que entretienen durante sesiones cortas”. Y augura: “Si bien aún no estamos cerca de los más grandes a nivel mundial, ya nos encontramos en una escala donde no luchamos con Goliath, y continuamos creciendo”.

por Lucas Ayub