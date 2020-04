Bancos internacionales calculan que la quita de la deuda supera el 60%

Bancos internacionales especulan con que la oferta de reestructuración de deuda del ministro de Economía, Martín Guzmán, implica una quita de más del 60%. Admiten que aún falta conocerse el estiramiento de los plazos de pago, que es clave para precisar el porcentaje de poda.

En uno de las principales entidades financieras del mundo consideran que la propuesta que presentó ayer Guzmán es “muy mala” porque consistiría en una tajada del 65% del valor actual de los bonos. La oferta implica un periodo de gracia de tres años, es decir, no pagar nada hasta 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández. Este plazo, menor a los cinco años con los que se especulaba, compromete al Ejecutivo a caminar hacia el ahorro fiscal al final de su gestión, señal del agrado de los acreedores, que temían un desapego a la austeridad. La oferta consiste en una quita de solo el 5% del capital, lo que también sorprendió para bien a los bonistas, pero también se habla de un recorte del 62% de los intereses, lo que los dejó perplejos.

Pero en otro banco extranjero se muestran más prudentes. “Si no tenés el plazo, no se puede evaluar. La negociación en serio empieza ahora. No tener el sendero de cupones (pago de intereses) es un problemita. Tenés que hacer muchos supuestos”, cuenta un analista que calculó la quita en más del 60%. Dado que los bonos cotizaban ayer con una poda del 70%, en el banco consideran que puede haber algunos interesados en la oferta y otros que la rechacen. “La verdad es que no sé si la propuesta será aceptada. Hay gente que espera a hoy (se supone que se conocerán más detalles). De todos modos, aunque se informe algo hoy, todo puede ser negociado en mayor o menor grado”, admiten.

La Argentina podría entrar en default si impaga un vencimiento el 22 de mayo. Como el canje de deuda duraría tres semanas, el Gobierno tendría tiempo hasta fines de abril para seguir negociando una propuesta que sea aceptada por amplias mayorías (entre el 75% y el 85%, según el bono), de modo que las minorías no puedan recurrir a los tribunales del extranjero a demandar a país.