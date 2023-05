Primer Centro de Reciclado Integral de Baterías de Argentina

Uno de los grandes problemas son las baterías, no sólo porque la gran mayoría de la gente sabe que no tiene que tirarlas en la basura pero no saben a dónde llevarlas una vez que estas no sirven más. En este contexto, una empresa que fabrica baterías de arranque inaugura un Centro Integral de Reciclado de Baterías en la localidad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. El primero de nuestro país. Y para festejar la puesta en marcha del mismo organizaron una carrera de 7 km. que convocará a runners y deportistas de todo el país.

El centro de reciclado lo inaugura el grupo Mateo Hermanos, fabricante y distribuidor argentino de baterías de arranque, el próximo domingo 14 de mayo en el predio donde funciona la planta industrial, ubicada en Ruta 50 Km 73,5 de Ayacucho.

La iniciativa fue anunciada por la empresa en el marco de su 50° aniversario, como parte del desarrollo de la industria nacional y enfocado en el cuidado del medioambiente. Y generará más de 80 nuevas fuentes de empleo.

El proceso de reciclado, que emplea tecnología de última generación, extiende la responsabilidad de la empresa hasta el fin del proceso de uso de las baterías, buscando poder recuperarlas y darles un nuevo destino. Y calculan procesar mensualmente 140.000 baterías, reciclando plomo en un 60%, plásticos en un 20% y ácido sulfúrico en un 15 %. de baterías en desuso que recogerá de los más de 500 centros de distribución que posee en distintos puntos del país.

“Green Run: huellas para un futuro sostenible” es el nombre que le dieron a la carrera con la que harán la inauguración el próximo 14 de mayo. Tendrá dos modalidades: 3 kilómetros de caminata y 7 kilómetros de carrera; y no se suspenderá por lluvia. Y quiénes quieran participar podrán inscribirse hasta el próximo 11 de mayo en la web de la misma.