Cómo dejar de pagar sin ir al default

Detrás de la idea de no pedirle más plata al Fondo Monetario Internacional, de que no termine de desembolsar los 11 mil millones de dólares que quedan del préstamo de 57 mil millones que se aprobó en 2018, hay está, por un lado, el deseo de Alberto Fernández de no caer en las condicionalidades y las típicas recetas de ajuste y de reformas estructurales que impone el fondo a Cambio. También está la idea de que si no se recibe esa plata del FMI, ¿con qué se va a pagar la deuda de los acreedores privados en el 2020? Bueno, no se va a pagar esa deuda.

No porque se busque un default, pero sí se busca una reestructuración de deuda voluntaria en la que los acreedores acepten postergar por dos o tres años el cobro de lo que es el capital pero también de los intereses de la deuda. La deuda es el segundo rubro de gastos del Estado nacional, después de lo que es la Seguridad Social, y de ese modo tener un aire para no tener que hacer un ajuste, y poder empezar a recuperar la economía, que mejore la recaudación tributaria y así el ahorro fiscal.

Esa es la estrategia de Alberto, y detrás de esa estrategia está la figura de un economista con creciente influencia sobre el presidente electo, que se llama Martín Guzmán, investigador de la universidad de Columbia en Nueva York.

Guzmán trabaja codo a codo con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, un norteamericano ex jefe del Banco Mundial, que desde ahí criticó a los organismos multilaterales y al neoliberalismo, y tuvo buena relación con el gobierno de Cristina Kirchner, a pesar de que criticó algunas medidas como la manipulación de las estadísticas.

Guzmán comparte esta visión, también ha sido a veces crítico con algunas políticas puntuales del kirchnerismo, aunque fue mucho más crítico con lo que ocurrió con Macri y con la receta del FMI. Guzmán estudio en la Universidad de La Plata -de hecho es hincha de Gimnasia- y ahí conoció a Daniel Heymann, uno de los integrantes de la Academia Argentina de Ciencias Económicas. Tiene trayectoria netamente académica, como en su momento fue Axel Kicillof. La pregunta es si dará el salto desde ahí a la función pública.