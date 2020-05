Crítica K a la decisión de dejar de negociar como Mercosur

Creo qué hay una gran confusión sobre la determinación de retirarse de las negociaciones de los tratados de libre comercio (TLC). Comparto que son nefastos para el país.

Lo que creo que es un error político decir que reconocemos el acuerdo con la UE y que nos retiramos de las otras negociaciones. Lo correcto es hacer uso del artículo 37 del Tratado de Ouro Preto que dice explícitamente que todo en el Mercosur se resuelve por consenso. Si ese consenso no existe, no hay acuerdo posible.

Retirarse de las negociaciones permite que quienes la continúen tengan el consenso necesario. Por supuesto que no es obligatorio en ese caso para la Argentina, pero la apertura de mercados que compiten con nosotros puede hacer que perdamos buena parte de nuestras exportaciones a Brasil, Uruguay y Paraguay.

A eso se suma que a las trasnacionales de la industria automotriz nunca les entusiasmó el tratado automotor que obliga a complementariedades entre la Argentina y Brasil. Podemos poner también en crisis este acuerdo. Comparto la posición del gobierno argentino sobre los TLC, no la táctica de cómo enfrentarlos.

* El autor fue subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, es dirigente del Partido Frente Grande.

por Eduardo Sigal