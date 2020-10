Después Sturzenegger, ahora Vanoli da consejos sobre el dólar

No importa cómo les fue como presidentes del Banco Central. Ellos dan consejos ahora sobre cómo estabilizar el dólar. Primero fue este martes Federico Sturzenegger, que debutó en el cargo eliminando el cepo y con fuerte devaluación en 2015 y debió renunciar tras otro salto del dólar en 2018. "Siempre es un buen momento para eliminar el cepo y poner a la Argentina de pie", espetó el ex funcionario de Cambiemos por Twitter, sin margen para la autocrítica.

Este jueves le llegó el turno a su antecesor, Alejandro Vanoli, que asumió el cargo en 2014, cuando ya estaba instalado el cepo cambiario. El ex funcionario K dirigió la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en el inicio del gobierno de Alberto Fernández hasta que el Presidente lo echó por ineficiencias como el día en que se aglomeraron jubilados para cobrar en plena cuarentena estricta o las demoras en el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

"Hay que ayudar para que al país le vaya bien. Es muy importante que el Gobierno pueda dar la mejor respuesta a los desafíos cambiarios, que requiere medidas integrales, simultáneas y consistentes, dado el difícil contexto y la idiosincrasia bimonetaria del país", comenzó Vanoli un hilo de Twitter. "El valor del dólar CCL, MEP y el ilegal son muy superiores al pico de 2002, no son de equilibrio y pueden y deben bajarse con políticas consistentes, en el marco de una progresiva normalización sanitaria y económica. Devaluar no soluciona nada y agrava todos los problemas", continuó antes de aportar su recomendación: "Entiendo conveniente subir las tasas de plazo fijo en pesos para mejorar el rendimiento de activos en moneda nacional. Es necesario estímulos al ahorro en pesos y suplementar las reservas no solo imponiendo restricciones cambiarias".

Vanoli recordó cuando asumió en el Central: "En octubre de 2014 fue posible reducir fuertemente la brecha cambiaria y bajar significativamente el valor de los dólares MEP, CCL e ilegal en el cuarto trimestre de 2014, en un escenario global adverso, con la firme decisión de no convalidar una devaluación y un conjunto de medidas para suplementar reservas, gatillar swap chino, acuerdo con exportadores, mejorar las tasas en pesos y frenar la especulación con diversas medidas, incluyendo diversas medidas de regulación y supervisión coordinada entre un conjunto de organismos BCRA, CNV, AFIP, UIF, PROCELAC, entre otros, y se pudo revertir a fines de 2014 la presión devaluatoria bajar la inflación y retomar el crecimiento". Por último, formuló otras sugerencias: "Habría que premiar además al dólar ahorro que quede en los bancos con menores cargos. A mediano plazo son necesarios cambios productivos que eviten recurrente restricción externa que afecta a los gobiernos populares y que agravan los modelos de especulación, endeudamiento y fuga de capitales. Sólo con crecimiento desarrollo se cierran brechas fiscales y externas".

por R. N.