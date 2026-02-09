El empleo textil sobrevive gracias a la informalidad

Mientras los industriales textiles y de confección de ropa cuestionan la apertura de la economía, los funcionarios nacionales sostienen que la ropa es muy cara debido al proteccionismo. Una evidencia que avala el planteo oficial es que, según el INDEC, el componente prendas de vestir dentro del IPC aumentó 47% por encima de la inflación entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023. Es claro que la protección implica encarecer el costo de vida de todos los argentinos.

El argumento a favor del proteccionismo es que promueve la inversión, la producción y el empleo nacional. Se sostiene que limitar la competencia externa es una política de transición para que las empresas argentinas desarrollen competitividad hasta que cambien las condiciones internas que “nivelen la cancha” respecto a los productos importados. Planteado en estos términos, el mayor costo de vida que genera el proteccionismo sería una inversión para desarrollar una mejor industria nacional.

¿Que muestran las evidencias respecto a los impactos de las políticas proteccionistas? Tomando información de la Secretaría de Trabajo y de la EPH del INDEC se pueden estimar las siguientes tendencias en el sector textil:

En el 2012 había 118 mil asalariados registrados y unos 204 mil asalariados no registrados y cuentapropistas.

En el 2023 había 105 mil asalariados registrados y unos 261 mil asalariados no registrados y cuentapropistas.

y unos y cuentapropistas. En el 2025 hay 97 mil asalariados registrados y unos 248 mil asalariados no registrados y cuentapropistas.

Estos datos muestran que el sector textil se caracteriza por destruir empleos registrados y crear ocupaciones informales. La tendencia fue intensa durante la protección que gozó el sector hasta el 2023 y se mantiene con las medidas aperturistas del actual gobierno. A esto hay que agregar que las remuneraciones vienen experimentando una profunda caída, al punto que entre el 2012 y el 2025 se redujeron un 31% en términos reales. La principal conclusión es que el proteccionismo implica ropa más cara para todas las familias a los fines de generar empleos informales y con remuneraciones decrecientes.

En el contexto internacional el sector textil se caracteriza por la especialización según la dotación de factores de los países. En general, en los países más avanzados se ejecuta la cadena de valor más compleja intelectualmente y de mayor valor agregado (el diseño, la alta costura) y en los países con salarios más bajos se ejecuta la cadena de valor más operativa (la producción telar, la costura masiva). La inserción de la Argentina en este patrón seguramente se encuentra en una posición intermedia. Esto hace recomendable que ante el fracaso del proteccionismo la mejor estrategia sea una integración al mundo bajo condiciones que induzcan la eficiencia y la sostenibilidad. Para eso hay que considerar no solo los factores que condicionan la competitividad de las empresas formales sino también el impacto que puede tener la apertura en el amplio segmento de trabajadores informales, la mayoría en situación de vulnerabilidad que cuentan con estos empleos como medio de vida.

La integración al mundo más eficiente y sostenible es la que va acompañada de cambios que mejoren el entorno. Por ejemplo, mientras que el IVA grava con la misma intensidad el producto nacional y el importado, Ingresos Brutos, Sellos, Tasas a las ventas municipales y el Impuesto al Cheque gravan mucho más intensamente a la producción nacional que a las importaciones. Crear el Súper IVA para eliminar impuestos altamente distorsivos es una manera de inducir una apertura eficiente. La modernización laboral opera en el mismo sentido. Tanto porque contribuye a aumentar la competitividad de las empresas textiles formales como porque da mayor seguridad jurídica a la tercerización de tareas operativas en la creciente cantidad de personas que trabajan por cuenta propia.

Contrastar la apertura con el proteccionismo sirve para polemizar, pero no para encontrar soluciones. Por el contrario, diagramar una estrategia de integración al mundo eficiente y sostenible es un proceso más complejo pero conducente para el desarrollo social.

por Jorge Colina