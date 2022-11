El gobierno festeja: la recaudación crece al ritmo inflacionario

La recaudación en octubre alcanzó los $1.964.056,4 millones, con un crecimiento del 92,8% en el inter anual. "Dicha dinámica fue impulsada por el crecimiento de los recursos de la Seguridad Social y los asociados al mercado interno", explican colaboradores del ministro de Economía, Sergio Massa.

El crecimiento está impulsado principalmente por el desempeño del IVA, donde la crecida de los precios impacta directamente, el Impuesto a las Ganancias, el impuesto a los créditos y débitos, y los tributos asociados a la Seguridad Social. La recaudación por IVA creció un 110,1% inter anual, el Impuesto a los Créditos y Débitos un 86,5%, y los Internos Coparticipados un 76,1%.

Los impuestos que otorgan progresividad al sistema registraron, en conjunto, un incremento de 115,3% inter anual, y los recursos de la Seguridad Social 89,7%: su expansión se explicaría "por las mejoras salariales", destacan en el gobierno. Aunque estas probablemente pierdan frente a una inflación anualizada de tres cifras.

"La economía está +8% vs 2019. La inversión en el 1er semestre creció 28% vs 2019 y 15% vs 2021. La industria está +17% sobre 2019. Desde 2019 se crearon 230.000 empleos privados formales. Esa realidad trajeron las provincias hoy a Bs As", marcó en Twitter el secretario de Producción José Ignacio de Mendiguren.

El #CrecimientoFederal en cifras:

- La economía está +8% vs 2019.

- La inversión en el 1er semestre creció 28% vs 2019 y 15% vs 2021.

- La industria está +17% sobre 2019.

- Desde 2019 se crearon 230.000 empleos privados formales.

Esa realidad trajeron las provincias hoy a Bs As. pic.twitter.com/7nnSfouk8J — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) November 2, 2022

El "Vasco" encabezó ayer un encuentro en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con funcionarios provinciales donde el cierre estuvo a cargo del ministro de Economía, Sergio Massa. Allí se subrayó el rol fundamental de las provincias tras las crisis generadas por la pandemia y la guerra en Ucrania.

Y De Mendiguren sostuvo que la industria se está recuperando, y que el crecimiento argentino “hoy está por encima de la media de todo el mundo”. "Hay desde fines del 2019 hasta la fecha un 46,5% de aumento en la inversión industrial", destacó.

por R.N.