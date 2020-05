El Gobierno revela secretos de la negociación de la deuda

El Ministerio de Economía publicó hoy tres documentos sobre la negociación con los bonistas, algunos de los cuales ya han anunciado su rechazo al canje de deuda que finaliza este viernes. La difusión del material enojó a los grandes fondos de inversión internacionales que tienen títulos públicos argentinos y que anunciaron su repudio a la propuesta del ministro Martín Guzmán. Sostienen que el gobierno argentino violó la confidencialidad de la discusión, argumento que descarta de plano el Palacio de Hacienda.

“Son documentos relevantes en el marco de la estrategia diseñada”, explican en Economía. “Uno es de los cuadros con la propuesta. El otros es lo que ofrece BlackRock (uno de los fondos de inversión norteamericanos) y el tercero y el cuarto son lo mismo: una puesta al día de las tratativas”, continuaron. Frente a la acusación de haber violado el debito secreto, responden: “Es obligatorio publicar los documentos que se dan en el marco de un acuerdo de confidencialidad”.

Asesores de BlackRock, en cambio, sostienen que se violó la ley de Estados Unidos, donde se negocia la deuda emitida allí: “Hay que ver si BlackRock quiere o no presentar una demanda. Este pibe (por Guzmán) es de no creer. Es increíble que ponga al descubierto una propuesta de buena fe. ¿Lo hizo para hacerla sucumbir? ¿Para mostrar que no negociará o para frustrar cualquier negociación? En realidad, ya estaba caída la negociación porque el Gobierno había rechazado la propuesta”. BlackRock, que es uno de los principales fondos del mundo, reclamaba en ella la capitalización de los intereses en el periodo de gracia y que la Argentina se aviniera a un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, con sus habituales recetas de ajustes fiscal, monetario y estructural.

En Estados Unidos, un abogado de un grupo de inversores institucionales que también rechazó la oferta de quita también juzga que se violó la confidencialidad en el caso de BlackRock: “No tienen códigos”, espetó sobre el gobierno de Alberto Fernández. El representante de otro colectivo de fondos matizó: “No suena muy prolijo, aunque no puedo decir si viola algún aspecto legal”. Y adelantó: “En los próximos días es esperable una pulseada en los medios. La negociación sigue un camino paralelo”.