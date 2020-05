Cómo conseguir el dólar más barato

En un país obsesionado con el dólar desde hace medio siglo, algunos a los que les sobran los pesos pese a la cuarentena se preguntan cómo conseguir la moneda norteamericana. Y cómo adquirirla del modo más barato. Porque el dólar blue, o ilegal, cotiza a $ 120 y los otros dos paralelos pero legales, el Bolsa o MEP (que se obtiene por triangulación de bonos y acciones en el mercado local) y el contado con liquidación (CCL, que usa el mismo método para cobrar en el exterior), están a 110 y 112, respectivamente, con lo que apenas bajaron por las regulaciones gubernamentales.

¿Y entonces qué alternativa queda? Alejandro Bianchi, de AsesorDeInversiones.com, recomienda aprovechar el cupo oficial de 200 dólares mensuales con el 30% de recargo tributario, lo que eleva la cotización de $ 69,58 promedio de bancos y casas de cambio a 89,38. Pero Bianchi, a su vez, sugiere comprarlos en entidades online como BruBank o Rebanking. "Porque tienen menos estructura y porque por una cuestión de marketing BruBank fue el que arrancó con el spread (diferencia entre precios para la compra y la venta) cero en su momento", explica.

Un cuevero, que prefiere mantener el anonimato, sugiere también comprar los 200 dólares oficiales por mes y gastar todo lo que se pueda con tarjeta de crédito en dólares. Es que el dólar tarjeta también está a 89,38 y carece de límites. Con él se pueden comprar bienes importados por comercio electrónico, por ejemplo, por Amazon o Alibaba. También se puede comprar servicios del extranjero, aunque ahora con el confinamiento social el turismo quizá quede relegado por gastos como capacitaciones online.

Santiago Llull, que se autodefine como el "lobo bueno de la City", recomienda acceder a dólares comprando las obligaciones negociables (ON) de la empresa inmobiliaria IRSA, la firma de Eduardo Elsztain que es dueña de los shopping centers y pertenece al holding agrícola Cresud. Así se puede acceder al dólar a $ 83 sin más limitación que las ON que se ofrezcan a la venta. "Me gusta el precio, la ON vence en septiembre, en dólares e IRSA es una empresa seria", plantea Llull. Claro que reconoce que los centros comerciales atraviesan una crisis profunda porque están cerrados en cuarentena.

Otra vía indirecta de hacerse de dólares oficiales consiste en comprar en el mercado local bienes importados o con componentes importados. Por ejemplo, autos o electrodomésticos.

